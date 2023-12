Alan Wake 2 s’enrichit d’un mode New Game Plus

Alan Wake 2 enrichit son horreur psychologique avec The Final Draft.

Les adeptes du survival-horror de Remedy Entertainment, Alan Wake 2, peuvent se réjouir avec la sortie du mode New Game Plus, baptisé The Final Draft. Cet ajout, courant dans les jeux axés sur la narration, permet de revisiter l’histoire sans devoir réinitialiser la progression des joueurs.

Avec The Final Draft, Alan Wake 2 s’offre bien plus qu’un simple mode New Game Plus. En effet, les développeurs finlandais du studio Remedy Entertainment ont voulu que ce mode serve également à approfondir le lore de la licence. Pour le débloquer, il faut avoir terminé Alan Wake 2. Selon le directeur créatif Sam Lake, les joueurs vont découvrir des nouveautés et des modifications subtiles en progressant dans The Final Draft comme de nouvelles vidéos et des pages de manuscrits ainsi qu’une narration légèrement différente.

Comme dans le premier opus, Alan Wake 2 propose le niveau de difficulté Nightmare dans son mode New Game Plus. Par ailleurs, The Final Draft dévoilera une nouvelle fin, qui selon Remedy Entertainment, suscitera “spéculations et théories“.

Conformément à la plupart des modes New Game Plus, les joueurs conserveront toutes les armes, accessoires et améliorations acquis lors de leur première partie avec Alan Wake et Saga Anderson. Ces éléments faciliteront la gestion des défis accrus de la difficulté Nightmare de The Final Draft.