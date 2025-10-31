Les ténèbres s’éveillent pour Halloween avec la sortie de Path of Exile: Keepers of the Flame

Cette mise à jour introduit des options d’Ascendances grâce aux classes Bloodline, du commerce asynchrone, de nouveaux boss de haut niveau et une multitude d’améliorations de confort de jeu, ainsi qu’une toute nouvelle ligue regorgeant d’horreurs et proposant 40 nouveaux défis.

Les principales nouveautés de la mise à jour de contenu de Keepers of the Flame sont les suivantes :

Ravivez la Brèche : dans Keepers of the Flame, les joueurs rencontreront Ailith, fondatrice d’un ordre monastique secret voué à contenir les Seigneurs de la Brèche, des entités venues d’ailleurs qui s’infiltrent dans les failles entre les mondes. Ils font partie de la nouvelle ligue qui ramène le chaos de la Brèche, désormais réinventé avec de nouvelles mécaniques, des failles instables et des boss terrifiants comme Vruun, Maréchal de Xesht.

: dans Keepers of the Flame, les joueurs rencontreront Ailith, fondatrice d’un ordre monastique secret voué à contenir les Seigneurs de la Brèche, des entités venues d’ailleurs qui s’infiltrent dans les failles entre les mondes. Ils font partie de la nouvelle ligue qui ramène le chaos de la Brèche, désormais réinventé avec de nouvelles mécaniques, des failles instables et des boss terrifiants comme Vruun, Maréchal de Xesht. Obtenez une puissance monstrueuse grâce à l’Arbre de la Genèse : au cœur du Monastère des Gardiens se dresse l’Arbre de la Genèse, un instrument de création qui génère de nouvelles ressources et des Greffes. Ce sont des augmentations vivantes fusionnées à la chair et conférant de nouvelles capacités. Celles-ci peuvent évoluer grâce à la monnaie Foulborn, convertissant la puissance en de redoutables monstruosités.

: au cœur du Monastère des Gardiens se dresse l’Arbre de la Genèse, un instrument de création qui génère de nouvelles ressources et des Greffes. Ce sont des augmentations vivantes fusionnées à la chair et conférant de nouvelles capacités. Celles-ci peuvent évoluer grâce à la monnaie Foulborn, convertissant la puissance en de redoutables monstruosités. Découvrez de nouveaux pouvoirs : exploitez de nouvelles gemmes de compétences et de soutien, comme Pluie Cinétique, une attaque de baguette explosive, et le soutien Éclair Vivant, qui invoque des étincelles jaillissant entre les ennemis. Parallèlement, les classes d’ascendance de lignée permettent aux joueurs d’absorber le pouvoir des boss vaincus, offrant ainsi d’innombrables combinaisons pour des configurations dévastatrices et originales.

: exploitez de nouvelles gemmes de compétences et de soutien, comme Pluie Cinétique, une attaque de baguette explosive, et le soutien Éclair Vivant, qui invoque des étincelles jaillissant entre les ennemis. Parallèlement, les classes d’ascendance de lignée permettent aux joueurs d’absorber le pouvoir des boss vaincus, offrant ainsi d’innombrables combinaisons pour des configurations dévastatrices et originales. Affrontez le tourment de Zana : l’extension ajoute également trois nouveaux boss Uber Incarnation, nés du désespoir de Zana, offrant des combats de haut niveau aux joueurs en quête de défi. De puissantes récompenses attendent les plus audacieux.

: l’extension ajoute également trois nouveaux boss Uber Incarnation, nés du désespoir de Zana, offrant des combats de haut niveau aux joueurs en quête de défi. De puissantes récompenses attendent les plus audacieux. Le commerce asynchrone fait son apparition : le système de commerce asynchrone tant attendu est enfin disponible, permettant des transactions instantanées même hors ligne. À partir de l’acte 6, Faustus gérera toutes les demandes d’échange et le bureau de change.

le système de commerce asynchrone tant attendu est enfin disponible, permettant des transactions instantanées même hors ligne. À partir de l’acte 6, Faustus gérera toutes les demandes d’échange et le bureau de change. Relevez le défi, collectionnez et triomphez : la Ligue des défis des Gardiens propose 40 nouveaux défis avec des récompenses exclusives, dont l’ensemble d’armure Keepers of the Flame. Deux nouveaux packs de soutien, Champion de Théopolis et Mage Verdoyant, sont également disponibles, offrant chacun des effets cosmétiques exclusifs et du contenu bonus.

Path of Exile : Keepers of the Flame est un jeu gratuit sur PC, Steam, PlayStation, Xbox et Epic Games.