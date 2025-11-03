Tim Cook ouvre le portefeuille : Apple veut muscler son arsenal IA par acquisitions et partenariats

Partager Facebook

Apple affiche sa volonté d’accélérer dans l’intelligence artificielle. Tim Cook a confirmé aux investisseurs que le groupe se tient prêt à multiplier acquisitions, partenariats et investissements afin de renforcer sa stratégie IA, tout en maintenant le lancement de la prochaine génération de Siri pour 2026.

Le directeur général d’Apple a confirmé auprès de la communauté financière que le géant de Cupertino demeure disposé à multiplier acquisitions et alliances stratégiques afin de doper son essor dans le domaine de l’intelligence artificielle. Au cours de la conférence téléphonique consacrée aux résultats du quatrième trimestre 2025, Tim Cook a esquissé les grandes lignes de la feuille de route d’Apple en matière d’IA, tout en distillant de nouvelles indications sur la prochaine génération de Siri, appelée à être métamorphosée par les technologies d’intelligence artificielle. Le patron de la marque à la pomme maintient l’horizon de lancement fixé à l’année prochaine, tout en scrutant activement les opportunités de rachat susceptibles de renforcer l’arsenal technologique de la firme.

Une stratégie tripartite réaffirmée

Interrogé par un analyste quant à la pérennité de l’approche articulée autour de trois axes — développement interne de modèles fondateurs propriétaires, coopération avec des fournisseurs tiers de grands modèles de langage et acquisitions ciblées — le PDG a confirmé que le groupe observe avec constance le marché des fusions et acquisitions.

Tim Cook s’est dit prêt à engager de nouveaux mouvements de croissance externe dès lors qu’ils constituent un levier d’accélération pour les ambitions technologiques d’Apple. Une posture qui laisse présager une intensification des manœuvres stratégiques dans un univers où la cadence d’innovation dicte désormais l’équilibre des forces concurrentielles.

Vers une multiplication des alliances avec les poids lourds de l’IA

Dans un entretien accordé à CNBC en amont de la publication des résultats, Tim Cook a révélé qu’Apple s’apprête à dévoiler de nouveaux partenariats du calibre de celui noué avec OpenAI. Pour mémoire, l’intégration de ChatGPT au sein de Siri et d’Apple Intelligence marque un tournant pour la firme. « Notre intention consiste à collaborer avec davantage d’acteurs au fil du temps », a déclaré le dirigeant, soulignant ainsi une stratégie qui tranche avec celle de certains concurrents misant sur une intégration verticale complète de leur architecture IA.

Apple semble privilégier un écosystème ouvert afin de combler rapidement ses éventuelles lacunes technologiques et d’accélérer sa montée en puissance.

Private Cloud Compute : un socle technologique en pleine consolidation

Tim Cook a précisé le modus operandi d’Apple en matière d’IA : conception de ses modèles propriétaires, déploiement directement sur les appareils, puis exploitation via Private Cloud Compute. Ce dispositif d’informatique dématérialisée, conçu pour garantir un traitement confidentiel des données, gère déjà un volume conséquent de requêtes Siri. L’infrastructure est en phase d’expansion : une unité de production de serveurs spécifiquement dédiés à Apple Intelligence vient d’entrer en activité à Houston.

La montée en charge de ces installations vise à alimenter durablement les centres de données, avec une capacité qualifiée de « robuste » par le dirigeant.

Siri nouvelle génération : cap maintenu pour 2026

Dès ses propos liminaires, Tim Cook a tenu à rassurer les marchés quant à l’avancée du futur Siri, profondément remanié sous l’angle de l’IA. « Nous progressons bien et, comme nous l’avons partagé, nous prévoyons de la lancer l’année prochaine », a-t-il affirmé. L’attente est à son comble autour de ce nouvel assistant vocal, tant les critiques ont été nombreuses à l’égard de la version actuelle.

Confrontée à la concurrence pressante d’assistants conversationnels tels que ChatGPT ou Gemini, la firme californienne se voit contrainte d’accélérer sa transformation pour regagner un leadership technologique sur un terrain où elle fut pionnière mais distancée.

L’IA, nouveau levier commercial sur le marché des smartphones

Invité à commenter l’impact de l’intelligence artificielle sur les arbitrages des consommateurs, Tim Cook a reconnu qu’Apple Intelligence figure désormais parmi les critères de choix. « Je dirais qu’Apple Intelligence constitue un facteur, et nous sommes très optimistes quant à son importance croissante », a-t-il confié.

Cet aveu sonne comme la reconnaissance d’un certain retard initial face à l’écosystème Android, qui avait plus tôt intégré des fonctionnalités d’IA dans ses terminaux. Le pari d’Apple consiste désormais à convertir son positionnement historique sur la protection des données personnelles en avantage compétitif différenciant, au sein d’un marché saturé de discours technologiques.