Les Tortues Ninja des vagues dans la mise à jour d’avril pour World of Warships et World of Warships : Legends

Pour les joueurs PC, World of Warships propose deux croiseurs en attente de construction dans le chantier naval, un nouveau système de Badges de Performance et un nouveau mode de combat limité dans le temps avec un système de réapparition. Sur console, World of Warships : Legends ouvre le mois d’avril avec l’arrivée d’une collaboration très appréciée des fans avec les Tortues Ninja, un nouveau mode de jeu PvE appelé War Tales et un Marathon pour gagner le croiseur allemand Hindenburg.

Cuirassés en construction et nouveaux badges dans World of Warships

La principale mise à jour d’avril pour les joueurs sur PC est un nouveau chantier naval, avec deux navires à gagner. Le croiseur lourd allemand de rang IX Premium Blücher attend à la fin de 20 phases de construction. Ce navire est doté de tirs extrêmement précis et d’obus perforants blindés dotés d’une pénétration accrue, d’angles de ricochet améliorés et d’une balistique régulière. Après avoir traversé les huit premières phases de construction du chantier naval, les joueurs débloqueront également le croiseur léger Gambia du Commonwealth de rang VII, équipé d’obus explosifs et d’un générateur de fumée à rafales courtes qui permet d’abattre les navires ennemis.

Les joueurs confiants en leur stratégie de combat naval peuvent désormais mettre en avant leurs compétences grâce à l’ajout de Badges de Performance, qui peuvent être gagnés en terminant des batailles aléatoires. Après chaque affrontement, les points d’expérience de base d’un joueur seront comparés à la moyenne des performances récentes des joueurs du monde entier, ce qui lui permettra d’obtenir l’un des quatre badges d’efficacité à afficher sur les navires dans le résumé de son profil. Au fur et à mesure que les joueurs améliorent leur classement, passant du troisième grade à celui d’expert, les navires n’afficheront que leur badge le plus élevé.

Enfin, un type de bataille temporaire fait son apparition dans World of Warships avec Ligne incassable, qui bénéficie d’une fonction de réapparition. Jusqu’au 15 mai, les cuirassés, croiseurs et destroyers de rang VIII à IX pourront participer à des escarmouches 7 contre 7 pleines d’action. Dans une course pour atteindre les 1 000 points, les équipes devront gagner des points de capture et couler les navires ennemis. Mais couler ces navires n’est pas suffisant, car ils réapparaissent instantanément avec des armes rechargées pour repartir au combat.

World of Warships Legends s’offre des Tortues et un nouveau mode de jeu

Dans le cadre de la mise à jour d’avril, les Tortues Ninja surfent dans World of Warships : Legends. Les joueurs peuvent se lancer dans la bataille en arborant leur personnage préféré, avec des costumes de commandant à thème et de nouveaux skins. Pour célébrer le crossover, les joueurs avides de nouveaux cosmétiques peuvent également récupérer des caisses Pizza Time à durée limitée. Deux d’entre elles sont disponibles gratuitement, l’une peut être gagnée en accomplissant la nouvelle mission « Turtle Power ! » et une autre en parcourant la campagne du Voyage du dragon durant la mise à jour.

Avril apporte également de nouvelles façons de jouer avec les Récits de guerre, un tout nouveau mode de jeu PvE dans lequel des équipes de trois à cinq joueurs collaborent pour atteindre des objectifs spécifiques à l’aide de vaisseaux de rang III et plus. Trois récits de guerre seront disponibles pour commencer, chacun avec sa propre mission, comme la protection d’un point de contrôle ou l’escorte d’un vaisseau allié. Pour remporter la victoire, la communication et les stratégies solides entre les équipes seront primordiales.

Pour les joueurs à la recherche de nouveaux navires de destruction, le marathon Hindenburg vient compléter la mise à jour d’avril, offrant le croiseur allemand de rang légendaire Hindenburg comme principale récompense. Au cours des trois mises à jour, les joueurs devront travailler dur pour accumuler une monnaie spéciale, les pièces détachées de navire. Ces pièces peuvent être obtenues en effectuant des activités, en jouant la campagne principale, en gagnant des bonus par le biais d’achats en magasin ou en terminant des missions hebdomadaires.