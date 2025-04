Sabrina Carpenter est à l’affiche de de la saison 8 de Fortnite Festival

Partager Facebook

Les joueuses et joueurs du monde entier vont pouvoir débloquer ses morceaux « Juno » et « Nonsense » dans le Passe Musique de la saison 8. D’autres sons seront disponibles dans la boutique. Par ailleurs, des tenues Sabrina Carpenter seront également disponibles dans le Passe Musique et la boutique.

Le Passe Musique

Même si c’est compliqué de suivre le rythme de Sabrina, les joueuses et joueurs vont au moins pouvoir faire semblant avec le Passe Musique de la Saison 8. Il sera désormais possible de débloquer des récompenses gratuites et premium grâce au Passe Musique en gagnant de l’EXP dans n’importe quelle expérience Fortnite, pas seulement Fortnite Festival. Pour obtenir les récompenses premium en gagnant de l’EXP, il faudra acheter le Passe pour seulement 1 400 V-Bucks ou l’obtenir le via le Fortnite Crew.

L’achat du Passe Musique permet de débloquer immédiatement la tenue Sabrina Carpenter (avec un style LEGO inclus). Cette tenue comprend une nuisette jaune ornée inspirée de celle qu’elle portait lors de sa dernière tournée – créée par Victoria’s Secret en collaboration avec le styliste des célébrités Jared Ellner – ainsi que des bijoux signés Maison Raksha. À la fin du Passe, il sera également possible de débloquer un style alternatif de la tenue Sabrina Carpenter. Proposé par les mêmes créateurs, ce style comprend un body jaune orné inspiré de celui qu’elle portait en tournée avec sa nuisette.

Sabrina et ses danses

À partir de cette saison, la plupart des emotes Fortnite incluant de la danse seront désormais appelées « emotes de danse » dans le casier. En utilisant une emote de danse, n’importe quel joueur ou joueuse pourra effectuer la même danse avec vous d’une simple pression sur un bouton, même s’il ne la possède pas. Cette saison, les fans peuvent obtenir deux nouvelles emotes de danse inspirées de Sabrina : l’emote « Taste » et l’emote « Please Please Please », chacune chorégraphiée sur sa chanson respective et diffusant des extraits de celle-ci.

Créer des sets comme jamais auparavant

Les fans vont pouvoir se procurer les pistes « Please Please Please », « Taste », « Juno » et « Nonsense » dans le Passe Musique de la saison 8 et découvrir encore plus de morceaux de Sabrina dans la boutique, notamment les retours de « Espresso » et « Feather ».

