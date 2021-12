L’eSport de Hearthstone évolue en 2022

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

À l’approche de l’année 2022, l’équipe e-sport de Hearthstone tient à faire toujours mieux pour développer la scène compétitive de manière durable et soutenir cette incroyable communauté mondiale. Championnat du monde étendu, nouveaux tournois saisonniers du Masters Tour, suppression des Grandmasters et arrivée d’évènements Champs de bataille mensuels : l’e-sport de Hearthstone évolue, et il nous tarde de vous faire découvrir cette nouvelle structure !

2022 sera une année riche et pleine de changements ; voici donc un rapide résumé des nouveautés avant d’entrer dans les détails.

Le championnat du monde 2022 réunira 16 joueurs : quatre issus des Grandmasters, quatre venus de Chine et huit qualifiés grâce aux Masters Tours.

Six Masters Tours seront organisés et se concluront par deux nouveaux championnats saisonniers des Masters.

Cette année sera la dernière des Grandmasters ; la saison 1 durera quatre semaines et sera suivie d’une saison finale avec un effectif réduit à 16 joueurs.

Le nouveau programme Battlegrounds: Lobby Legends !

Championnat du monde

Cette année, l’un de nos objectifs majeurs est d’étendre les possibilités d’accès au championnat du monde. La communauté nous a fait part de son impression qu’il est devenu presque impossible d’atteindre ce tournoi ultime, même pour les meilleurs joueurs. Une grande partie des changements qui interviendront en 2022 contribueront à y remédier.

Pour ce faire, nous passons à un format où 16 joueurs s’affronteront pour tenter de rejoindre le Hall des champions et de remporter la part du lion de la dotation de 500 000 $. Par ailleurs, les Grandmasters ne seront plus la seule voie d’accès au championnat du monde. Au cours de l’année, quatre joueurs des Grandmasters se qualifieront pour le championnat du monde ; ils seront rejoints par quatre joueurs de Chine, et les huit places restantes reviendront aux meilleurs joueurs du Masters Tour, désignés par les championnats saisonniers. À présent, passons aux choses sérieuses et voyons comment les Grandmasters et le Masters Tour s’articulent dans cette nouvelle structure du championnat du monde !

Masters Tours et championnats saisonniers des Masters

Pilier central de la scène compétitive de Hearthstone, le Masters Tour 2022 prend de l’ampleur. Nous avons revu les critères des invitations du Masters Tour : les tournois de qualification passent à 60 par Masters Tour et se déroulent désormais sur trois semaines. Les invitations basées sur le classements passent à 150 par Masters Tour. Pour bien des joueurs, le classement est un moyen plus pratique d’accéder à l’e-sport de Hearthstone, et nous sommes convaincus que ce changement récompensera mieux l’investissement de nos compétiteurs.

Ces six Masters Tours débouchent sur deux championnats saisonniers : les trois premiers tournois donnent accès au Masters Summer Championship ; les trois suivants permettent de se qualifier pour le Masters Fall Championship. Chaque évènement réunira les 16 joueurs les mieux classés lors des Masters Tours correspondants : les vainqueurs des trois tournois, ainsi que les 13 joueurs ayant remporté le plus de matchs lors des trois évènements. Les joueurs concourront pour remporter une partie de la dotation de 50 000 $ par évènement, ainsi que des invitations au championnat du monde pour les quatre meilleurs joueurs de chaque championnat saisonnier. Les joueurs pourront suivre leur progression sur la nouvelle page des points du Masters Tour.

Le premier Masters Tour de l’année aura lieu du 18 au 20 février 2022 ! Nous communiquerons plus de détails sur les qualifications, les classements et le planning de diffusion des cinq autres Masters Tours dans le courant de l’année 2022. Pour l’instant, les différentes façons de décrocher une invitation pour le premier Masters Tour de l’année :

Remporter l’un des 60 évènements de qualification des Masters entre le 7 et le 23 janvier sur Battlefy.

Avoir un taux de victoire dans le top 50 sur 10 évènements de qualification, si vous n’en avez remporté aucun.

Figurer dans le top 32 du Masters Tour Fossoyeuse, si vous n’avez pas déjà d’invitation.

Atteindre le top 50 du rang Légende des parties classées au mois de janvier dans la région Amériques, Asie-Pacifique ou Europe (consultez le règlement officiel des qualifications des Masters pour plus d’informations).Être un Grandmaster de Hearthstone.

Tous les Masters Tours de 2022 se tiendront sous la forme de tournois en ligne uniquement. Nous savons que les joueurs regrettent de ne pas pouvoir concourir ensemble et sur place, et toute l’équipe e-sport de Hearthstone partage ce sentiment. Même si les Masters Tours sont voués à rester en ligne pour l’instant, nous espérons organiser des évènements sur site pour le Masters Fall Championship et le championnat du monde. Au cours des mois à venir, nous aurons davantage de visibilité quant à la possibilité d’organiser des tournois sur site, et les décisions que nous prendrons auront pour but de protéger la santé, la sécurité et le bien-être de tous et toutes.

Grandmasters

À l’origine, les Hearthstone Grandmasters devaient représenter le point culminant de la scène compétitive. Au cours des deux années passées, nous avons reçu de nombreux commentaires de la part des spectateurs, des joueurs de tous niveaux et des Grandmasters eux-mêmes. Après nous être penchés sur l’avenir de l’e-sport de Hearthstone, nous avons déterminé que les Hearthstone Grandmasters ne remplissent pas les objectifs que nous avions pour ce programme. Malgré des améliorations permises par de nombreux changements au fil des années, nous avons décidé de mettre fin aux Grandmasters et de nous intéresser davantage à l’écosystème dans son ensemble. Les Hearthstone Grandmasters se concluront par deux ultimes saisons en 2022.

La saison 1, qui se déroulera en février et mars prochains, verra les 48 Grandmasters s’affronter lors d’une brève saison de quatre semaines. À l’instar des saisons précédentes, le vainqueur de chaque région se qualifiera pour le championnat du monde 2022. Au lieu de reléguer quelques joueurs tandis que les autres se qualifient pour la saison suivante, nous ne conserverons que les quatre meilleurs joueurs de chaque région pour la saison 2.

La saison 2, Grandmasters: Last Call, réunira les quatre meilleurs joueurs de la saison 1 dans chaque région, ainsi les quatre joueurs ayant remporté le plus de points lors des trois derniers Masters Tours de 2021 et des trois premiers de 2022. Ce groupe formera une région mondiale comportant 16 joueurs. La dernière saison, qui durera quatre semaines, nous offrira des matchs aux enjeux colossaux, car le grand vainqueur se qualifiera pour le championnat du monde 2022 !

Rendez-vous en février pour plus de détails sur le format de la saison 1 !

Champs de bataille

En marge de cette structure compétitive retravaillée, nous sommes ravis d’annoncer le nouveau programme Battlegrounds: Lobby Legends ! Tout au long de l’année 2022, les joueurs pourront se disputer une dotation de 500 000 $ répartie entre plusieurs évènements ponctuels. Pour notre équipe, ce sera aussi l’occasion de découvrir ce qui fonctionne le mieux en matière d’évènements pour les Champs de bataille, et nous sommes impatients de découvrir de nouvelles façons de rendre nos programmes amusants tout au long de l’année à venir.

Chaque tournoi Lobby Legends sera un évènement mondial réunissant les meilleurs joueurs des classements des régions Amériques, Asie-Pacifique, Europe et Chine. La première journée sera consacrée aux phases de groupes, et les joueurs recevront des points à chaque match en fonction de leur place finale. Les meilleurs joueurs de chaque groupe se qualifieront pour les éliminatoires du deuxième jour.

Pour finir

L’e-sport de Hearthstone a vocation à rassembler les joueurs autour de ce jeu que nous aimons tous, et à célébrer la passion et le talent de chacun. Les changements qui interviendront en 2022 ont pour objectif d’encourager cet esprit de communauté qui a amené tant d’entre nous à découvrir le jeu. Il nous tarde de commencer la nouvelle année en beauté avec ces nouveautés, et nous espérons que vous partagez notre enthousiasme ! N’hésitez pas à nous faire part de vos avis, commentaires et questions sur Twitter avec le hashtag #HSE2022. Ensemble, nous rendrons cette année extraordinaire pour l’e-sport de Hearthstone !