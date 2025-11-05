Partager Facebook

Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb.

Adapter le roman homonyme d’Albert Camus : il fallait oser. Cinquante-huit ans après Luchino Visconti, François Ozon l’a fait avec respect et esthétisme. Le noir et blanc léché pour lequel le cinéaste a opté impressionne autant que l’éclat du soleil aveugle et irradie Meursault. Brillamment incarné par Benjamin Voisin, le personnage de Meursault reste énigmatique, insondable et insaisissable. La dimension métaphysique du roman et l’absurdité de la condition humaine sont parfaitement rendues. Un pari fou mais réussi !

L’étranger

Un film de François Ozon

Avec : Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Pierre Lottin

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 2h00

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 5 novembre 2025