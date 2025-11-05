Partager Facebook

Maman solo, fauchée et le cœur en bouillie, Kika décide de ne pas se laisser abattre. De façon inattendue, elle découvre un boulot franchement mieux payé que son travail d’assistante sociale : faire mal aux gens avec leur consentement. Bizarrement, c’est avec un fouet en main qu’elle va se faire du bien !

Cru et audacieux, le film aborde l’apprentissage du BDSM à travers la trajectoire de Kika qui lutte contre la précarité financière, la déception amoureuse et le deuil. Assistante sociale devenue travailleuse du sexe, la jeune femme a à cœur de bien faire son travail. Elle va ainsi devoir apprendre l’activité de dominatrice dont elle ignore tout. Se succèdent ainsi une série de rencontres et de scènes où elle va devoir se livrer à des pratiques consistant à humilier et soumettre ses clients. Le personnage de Kika est attachant et toujours filmé avec bienveillance. A la fois drôle par la candeur du personnage principal, touchant et culotté, ce premier long-métrage d’Alexe Poukine remporte l’adhésion.

Un film de Alexe Poukine

Avec Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued, Makita Samba, Suzanne Elbaz, Anaël Snoek, Thomas Coumans

Distributeur : Agora Films

Durée : 108 min.

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : 5 novembre 2025