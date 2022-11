Levez le voile sur les mystères de la ville de Mato, dans Mato Anomalies le 10 mars 2023

Partager Facebook

Dans cet RPG original au style léché, le joueur se glisse dans le rôle du détective Doe afin de découvrir les sombres secrets qui se cachent derrière l’invasion de Mato par des créatures surnaturelles.

Mato est une métropole tentaculaire qui combine une architecture traditionnelle et futuriste dans un monde post-apocalyptique.

L’enquête ne représente en réalité qu’une partie de l’histoire. En effet, des batailles et des combats intenses auront lieu dans des donjons difficiles où les joueurs devront apprendre à maximiser tous les avantages des mécaniques de combat.

Mato Anomalies, disponible le 10 mars 2023 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam