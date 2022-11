Partager Facebook

Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers qu’on appelle les « TABAC FORCE », reçoivent l’ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du Mal, décide d’anéantir la planète Terre…

Quentin Dupieux signe une nouvelle comédie décalée, inventive et loufoque à mi-chemin entre le kitsh et le gore. Cette parodie réjouissante de la série « Batman » et des films de série Z réserve des scènes mémorables et est portée par une bande d’acteurs hilarants. Toutefois, sous ses airs potaches, le film est plus sérieux qu’il ne paraît au premier abord et fait réfléchir aux enjeux de la planète. Cet OVNI cinématographique est un véritable régal !

Fumer fait tousser

Un film de Quentin Dupieux

Avec Adèle Exarchopoulos, Anaïs Demoustier, GIlles Lellouche

Distributeur : JMH Distributions

Durée : 80 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 30 novembre 2022