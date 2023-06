L’extension Airfield de Construction Simulator sera prête à décoller le 27 juin 2023

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ce DLC sortira sur les boutiques numériques le 27 juin 2023 et viendra étoffer le jeu de simulation à succès d’une vaste campagne de construction d’aérodromes qui sera jouable sur les deux cartes du jeu.

Construction Simulator – Airfield Expansion

Ce nouveau DLC ajoute une nouvelle campagne de grande envergure aux cartes européenne et américaine du jeu : la construction d’un aérodrome.

Chacune des deux campagnes de construction comprend 5 nouvelles fonctions principales et des activités secondaires.

L’extension inclut la construction de pistes d’atterrissage, de tours de contrôle et de terminaux.

Plus de 30 heures de jeu supplémentaires !

Sortie prévue le 27 juin 2023 sous forme de DLC séparé sur les boutiques numériques.

Également disponible dans le Construction Simulator – Year 1 Season Pass.

Avec Construction Simulator – Airfield Expansion, les passionnés d’engins de chantier peuvent s’attendre à l’extension la plus complète à ce jour du célèbre jeu de simulation. Cette extension donne accès à une nouvelle campagne de construction sur chacune des deux cartes du jeu, permettant aux joueurs de construire un nouveau terrain d’aviation dans chaque région. Au cours de ces vastes campagnes, il ne s’agira pas seulement de préparer, niveler et goudronner les pistes mais aussi de construire les tours de contrôle, les terminaux et les hangars.

Les joueurs pourront disposer d’une énorme flotte de véhicules, mais surtout d’un total de plus de 30 heures de temps de jeu supplémentaire. Une fois les deux aéroports finalisés, ils pourront bien entendu regarder les avions décoller et atterrir sur les nouveaux sites !

Construction Simulator® – Airfield Expansion sortira sur les boutiques numériques au prix de 9,99 € sous la forme d’un DLC pour PC, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S et Xbox One le 27 juin 2023.