L’extension de Bus Simulator 21 Next Stop – Official School Bus arrive fin août

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Grâce à la nouvelle extension School Bus de Bus Simulator 21 Next Stop, les joueurs ont l’opportunité de prendre le volant de bus scolaires sous licence officielle du célèbre fabricant américain Blue Bird. Ils peuvent ainsi effectuer des trajets scolaires pour la première fois dans l’histoire du célèbre jeu Bus Simulator 21 Next Stop. La sortie du DLC est prévue pour le 30 août 2023 !

Bus Simulator 21 Next Stop – Official School Bus

Ajout de nombreuses nouvelles fonctionnalités au jeu de base

Comprend trois autobus scolaires sous licence officielle du fabricant d’autobus Blue Bird basé aux États-Unis : un bus scolaire All American FE , un bus scolaire All American RE et un bus scolaire Blue Bird Vision

, un bus scolaire et un bus scolaire Blue Bird De nombreuses nouvelles missions dont un nouveau : les voyages scolaires

Sortie sur les plateformes numériques le 30 août 2023 !

! Également disponible via Bus Simulator 21 Next Stop – Season Pass

Jouable sur le salon de la Gamescom 2023 à Cologne en Allemagne

Avec l’extension Bus Simulator 21 Next Stop – Official School Bus, les amoureux des bus auront donc la chance de découvrir de nombreux nouveaux défis ! Ce nouveau DLC ne se contente donc pas d’ajouter des bus scolaires, mais introduit également des voyages scolaires comme nouveau type de mission sur les deux cartes incluses dans le jeu. La mission est d’aller chercher des élèves à différents endroits dans la ville, de les déposer à temps à l’école et les récupérer à la fin des cours pour les redéposer à leur arrêt en toute sécurité.

Au cours de ces nouvelles missions, les joueurs peuvent choisir parmi trois nouveaux bus scolaires emblématiques :

Blue Bird All American FE : Bus scolaire de 40 pieds (environ 12 mètres) avec moteur avant, composé de 2 essieux, 2 portes et possède une capacité totale de 89 passagers.

: Bus scolaire de 40 pieds (environ 12 mètres) avec moteur avant, composé de 2 essieux, 2 portes et possède une capacité totale de 89 passagers. Blue Bird All American RE : bus scolaire avec moteur arrière d’une capacité de 89 passagers, possédant 2 essieux, 2 portes et une longueur totale de 40 pieds (environ 12 mètres).

: bus scolaire avec moteur arrière d’une capacité de 89 passagers, possédant 2 essieux, 2 portes et une longueur totale de 40 pieds (environ 12 mètres). Blue Bird Vision : Un total de 83 passagers peut prendre place dans ce bus scolaire à essence de 40 pieds (environ 12 mètres), avec 2 essieux et 2 portes.

Le DLC Bus Simulator 21 Next Stop – Official School Bus Extension sera disponible au prix de 12,99 EUR pour PC, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One sur les boutiques numériques le 30 août 2023.

Les personnes assistant à la Gamescom cette année à Cologne en Allemagne auront l’occasion unique d’avoir un aperçu et de découvrir en avant-première Bus Simulator 21 Next Stop – Official School Bus Extension sur place au stand d’astragon Entertainment dans le hall 6.1 / B-060 du 23 au 27 août !