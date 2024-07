L’extension MOUNTAIN OF FLAME est disponible pour les joueurs de NEVERWINTER

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Cette nouvelle mise à jour majeure du MMORPG free-to-play Dungeons & Dragons marque le retour de la zone d’aventure historique du mont Hotenow, initialement disponible à la sortie de Neverwinter en 2013. Les aventuriers pourront redécouvrir la zone du mont Hotenow entièrement remaniée et repeuplée, plus grande et plus fascinante que jamais. Ce grand retour s’accompagne d’une refonte d’un donjon du jeu d’origine, le « Repaire du dragon furieux », avec des monstres et boss entièrement retravaillés. De plus, cette extension apporte de nombreuses améliorations du confort de jeu, dont un nouveau passe de combat permettant aux joueurs de gagner des récompenses telles que le compagnon Éric le cavalier, un personnage tiré du dessin animé Dungeons & Dragons de 1983.

Dans le module Mountain of Flame, le volcan fumant du mont Hotenow s’est remis à gronder et menace d’entrer en éruption ! Depuis ses profondeurs, le redoutable géant de feu Gommoth projette d’utiliser l’accumulation de magma pour réveiller l’Originel en dormance dans les tréfonds du volcan. Les aventuriers devront unir leurs forces et combattre le feu par le feu pour vaincre Gommoth et ses forces avant que les pouvoirs de l’Originel n’oblitèrent la Côte des Épées ! ​ ​

Les héros qui se jetteront dans le feu de l’action de cette aventure découvriront une abondance de nouveau contenu sur Neverwinter :

Zone d’aventure historique – Mont Hotenow Préparez-vous à combattre le feu par le feu avec le retour de la zone d’aventure historique du mont Hotenow, qui a été entièrement remaniée et repeuplée dans ce nouveau module ! En plus des redoutables rivières de lave et geysers de cendres, les forces élémentaires de Gommoth ont pris le contrôle de la zone. En arpentant les flancs escarpés du volcan, les aventuriers devront faire face à des archons de feu, des adorateurs corrompus et d’autres ennemis ardents. Zone d’aventure remaniée Remanié et repeuplé, le mont Hotenow brille de mille feux et offre une toute nouvelle expérience de jeu sur la Côte des Épées. Les vétérans de Neverwinter pourront redécouvrir cette zone d’aventure avec des améliorations visuelles majeures et un agencement entièrement différent par rapport à sa version d’origine à la sortie du jeu. Les joueurs devront assister une expédition minière naine et frapper les forces de Gommoth en plein cœur, dans les tréfonds du mont Hotenow. Confinements de géant de feu Les forces de Gommoth patrouillent la montagne en quête d’intrus. Si les aventuriers parviennent à éclaircir les rangs de l’armée de Gommoth, il enverra ses puissants lieutenants géants de feu au combat pour les arrêter.

Donjon historique – Repaire du dragon furieux Sous les ordres de la prophétesse Rohini, les adorateurs ashmadai ont pris le contrôle du bastion de Helm avec pour objectif le Hex Locus, un artéfact capable d’altérer la réalité et de corrompre la nature des êtres vivants. Rohini s’est servie de son pouvoir pour brouiller l’esprit d’un dragon vert, Chartilifax, et lui ordonner de garder le Hex Locus. Ce dernier, désormais convaincu qu’il est un elfe, obéit fidèlement à sa maîtresse et dévorera quiconque oserait s’approcher de l’artéfact. Donjon retravaillé – Repaire du dragon furieux Ce donjon classique est de retour avec une refonte complète de tous ses monstres et boss. Frayez-vous un chemin à travers les forces maléfiques de Rohini et affrontez le dragon corrompu Chartilifax. Trois paliers de difficulté Normale pour les files d’attente aléatoires. Avancée pour les groupes organisés qui cherchent un véritable défi. Maître pour les guildes à la recherche de l’épreuve de coordination ultime. Nouvelles récompenses Des récompenses uniques pour chaque difficulté, dont les meilleures sont réservées au mode Maître

Améliorations du confort de jeu Gestion de guilde ​ Le journal de guilde offre désormais davantage d’informations sur les activités de ses membres. Il est maintenant plus facile de renommer guildes et alliances. Le coffre accepte désormais les dons en lot, ce qui vous permet de faire don de multiples objets à la fois. Nouveau passe de combat avec un compagnon du cartoon Dungeons & Dragons Le nouveau passe de combat a été conçu pour vous accorder une aide bienvenue pendant vos aventures dans les profondeurs ardentes du mont Hotenow. Progressez dans ses paliers et gagnez des récompenses en terminant des files d’attente aléatoires et en participant aux activités de confinement dans la zone. Terminer les défis de la piste premium vous permettra d’obtenir un tout nouveau compagnon, Eric le cavalier, basé sur le personnage éponyme de la série d’animation Dungeons & Dragons de 1983. Changements des compagnons ​ Qu’ils soient de célèbres héros de Neverwinter, comme Céleste et Makos, ou les favoris des joueurs tels que le Maître sapeur, de nombreux compagnons ont été mis à jour et améliorés avec cette extension.



Mountain of Flame, est maintenant disponible sur PC, PlayStation et Xbox