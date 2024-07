Dyson présente le casque audio Dyson OnTrac

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dyson présente son premier casque hi-fi conçu exclusivement pour l’audio : Dyson OnTrac. Ce casque audio offre une Annulation active du bruit (ANC) de haute qualité, permet une expérience d’écoute immersive jusqu’à 55 heures] et est doté de coques et de coussinets personnalisables.

Les coques et les coussinets de différentes couleurs peuvent être combinés individuellement et permettent ainsi plus de 2’000 combinaisons de couleurs. Chaque coussinet est fabriqué en microfibre ultra-douce et en mousse de haute qualité et assure à la fois un excellent confort et une étanchéité acoustique. Les bras pivotant à plusieurs positions et la batterie positionnée de manière unique dans le serre-tête permettent une répartition équilibrée du poids.

« La mission de l’ingénierie audio de Dyson est de préserver le son de l’artiste, sans interférences. Nous voulions également créer un casque audio que les gens apprécieraient et qu’ils seraient fiers de porter. Avec plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’aéroacoustique, nous pouvons affirmer être des expert·e·s en physique du son. En réduisant les bruits dans nos propres chambres anéchoïques et avec l’aide de nos expert·e·s, nous avons appliqué et développé les connaissances nécessaires pour créer le casque audio Dyson OnTrac. Notre premier casque audio et supra–auriculaire offre une réduction active du bruit de première classe, une qualité sonore exceptionnelle et un confort optimal tout au long de la journée grâce à des matériaux, un design et des possibilités de personnalisation uniques » – Jake Dyson, Ingénieur principal.

Annulation active du bruit de haute qualité

Pour créer un environnement d’écoute optimal, le casque audio Dyson OnTrac dispose d’un algorithme spécial d’annulation active du bruit. Il fonctionne avec huit microphones et détecte les bruits ambiants 384’000 fois par seconde. En combinaison avec des matériaux de haute qualité et une géométrie interne soigneusement développée, les bruits ambiants indésirables sont ainsi réduits jusqu’à 40 dB.

Qualité du son améliorée

Grâce aux haut-parleurs en néodyme de 40 mm et 16 ohms et au traitement avancé du signal audio, le casque audio OnTrac reproduit fidèlement la musique ou les contenus audio. Des fréquences à partir de 6 Hertz aux fréquences élevées jusqu’à 21’000 Hertz, le casque audio offre des basses profondes et perceptibles ainsi que des sons clairs et aigus à l’extrémité supérieure de la gamme de fréquences. Le boîtier du haut-parleur est incliné de 13 degrés par rapport à l’oreille, ce qui permet une reproduction audio plus directe.

Annulation active du bruit avec une autonomie de 55 heures de la batterie

Avec une autonomie de batterie allant jusqu’à 55 heures, le casque audio Dyson OnTrac offre une expérience d’écoute pouvant durer jusqu’à deux semaines, même avec l’annulation active du bruit (ANC). Les deux puissantes batteries lithium-ion sont installées dans le serre-tête afin de garantir une répartition uniforme du poids.

Pour activer ou désactiver la fonction ANC, il suffit de tapoter deux fois sur l’un des deux écouteurs. Basé sur une durée d’écoute moyenne de trois heures par jour avec la fonction d’annulation du bruit (ANC) activée.

Conçu pour un confort tout au long de la journée et une acoustique de précision

Le casque audio Dyson OnTrac est très confortable (il est notamment certifié par US Ergonomics) et allie confort et précision acoustique. Des matériaux sélectionnés et un design ergonomique assurent une excellente étanchéité acoustique et un confort durable. Des coussins en mousse de haute qualité et des bras pivotants réduisent la pression sur les oreilles, tandis que le positionnement de la batterie dans le serre-tête permet une répartition uniforme du poids. Des coussinets en micro-suède doux et une force de serrage optimisée assurent un ajustement régulier pour différentes tailles de tête.

Personnalisable avec des matériaux durables et un design premium

Le casque audio Dyson OnTrac est disponible en quatre variantes de couleurs, chacune étant fabriquée avec des revêtements uniques et résistants par Jake Dyson et l’équipe Couleurs, Matériaux et Finitions (CMF) avec la plus grande précision. Inspirées par le processus de fabrication CNC, les options suivantes sont disponibles avec une finition brillante : jaune/aluminium, bleu de nuit/cuivre et noir/nickel. La variante noir/cannelle ressemble à la céramique. En plus de ces quatre variantes de couleurs, des coques et des coussinets individuels sont disponibles dans différentes couleurs et finitions.

Disponibilité

Les variantes de couleurs suivantes sont disponibles directement via dyson.ch et chez des revendeurs sélectionnés pour CHF 499.00 (prix de vente conseillé).