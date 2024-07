Nobody Wants to Die, l’histoire débute

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Nobody Wants to Die est une expérience innovante se déroulant dans un New York futuriste, inspiré par les films néo-noir, offrant une esthétique visuelle distincte combinée à une intrigue captivante. Incarnez James Karra et enquêtez sur des scènes de crime, utilisez la manipulation du temps et des technologies futuristes pour découvrir des indices et démasquer un tueur, à une époque où la mort fait partie du passé.

« Depuis le début, notre priorité a toujours été d’offrir une expérience narrative et graphique exceptionnelle » explique Grzegorz Goleń, PDG de Critical Hit Games et Lead Game Designer du jeu. « Notre équipe, petite mais passionnée et qualifiée, a utilisé Unreal Engine 5 pour créer un environnement et un monde incroyablement réalistes. Nous avons hâte que les joueurs se perdent dans le monde futuriste de Nobody Wants to Die. »

Grâce à son approche visant à créer un récit immersif, des mécanismes de jeu innovants et des visuels de qualité, Critical Hit Games s’est engagé à créer une expérience de jeu unique dont les joueurs se souviendront longtemps après leur expérience.

« Nous avons voulu proposer à nos joueurs un récit qui suscite la réflexion », explique Marcin Grembowicz, Lead Writer de Critical Hit Games. « Nous avons créé le monde de Nobody Wants to Die en n’apportant qu’un seul changement métaphysique : la possibilité de transférer sa conscience. Il s’agit d’inciter les joueurs à réfléchir aux valeurs contemporaines, aux règles du monde et à ce qui est important dans la vie. Nous essayons vraiment de créer une expérience intense pour nos joueurs. »

La bande son de Nobody Wants to Die est également disponible sur Steam, composée par Mikolai Stroinski, qui a déjà composé pour The Witcher 3, Diablo Immortal, League of Legends, Age of Empires 4 et bien d’autres encore.

Bienvenue à New York en 2329 : vivez une aventure aux accents de film noir dans une métropole futuriste méconnaissable. Ici, la technologie a atteint un stade où les humains peuvent vivre éternellement, en stockant leur conscience dans des banques mémorielles pour la transférer d’un corps à un autre. À condition de pouvoir payer l’abonnement.

Menez l’enquête : glissez-vous dans la peau de James Karra, détective du service Mortalité sur la piste d’un tueur en série qui s’en prend aux citoyens les plus aisés de la ville. Enquêtez sur les scènes de crime à l’aide de technologies avancées qui manipulent le temps pour reconstituer les circonstances de chaque meurtre, réunir un faisceau d’indices et découvrir l’horrible vérité derrière les meurtres.

Un film noir immersif : ce polar interactif profond et inédit vous plongera au sein d’un vertigineux avenir dystopien. Dans un monde où la mort n’est plus qu’un souvenir, où la moralité est sacrifiée sur l’autel de l’immortalité, le détective endurci que vous êtes devra louvoyer entre le bien et le mal pour espérer s’en tirer.

Une aventure narrative époustouflante : Nobody Wants to Die exploite la puissance de l’Unreal Engine 5 pour repousser les frontières de l’aventure narrative, en associant des graphismes photoréalistes à un scénario mémorable.

Nobody Wants to Die est disponible sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC via Steam.