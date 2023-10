L’horreur règne en maître dans Dead by Daylight

Partager Facebook

À partir du 18 octobre, les joueurs sont invités à entrer dans le Vide, à prendre part à des mécaniques de jeu palpitantes et à s’équiper de tenues monstrueuses. Tout cela, ainsi qu’un nouveau tome d’archives, attend les âmes les plus audacieuses. ​ ​

L’événement Hantise en plein jour introduit les Zones du Vide – des portails inquiétants vers un monde dangereux et mystérieux où les âmes perdues, appelées Fantômes, restent à jamais bloquées. Les joueurs doivent relever des défis pour gagner une nouvelle ressource dans le jeu, appelée Énergie du Vide. Cette ressource permet aux joueurs d’ouvrir des Zones du Vide et de libérer les Fantômes au sein de la Carte. Les Fantômes peuvent modifier le cours d’une épreuve en accordant des effets bénéfiques ou néfastes aux joueurs. ​

Un livestream qui fait froid dans le dos

Pour en savoir plus sur cet événement palpitant, les joueurs sont invités à se rendre sur les pages Twitch et Youtube officielles de Dead by Daylight pour une diffusion EN DIRECT à 20h00 le 13 octobre. La Brume se lèvera momentanément sur toutes les nouvelles mécaniques de jeu de l’événement Hantise en plein jour. Les joueurs ne voudront pas manquer les invitations spéciales et les questions-réponses avec les développeurs. Seuls les plus courageux oseront entrer dans le Vide…

Une nouvelle Faille s’ouvre

Disponible dès maintenant, le Tome 17 : ENGAGEMENT explore de nouveaux souvenirs pour L’Oni et Feng Min, avec des apparitions de Le Dragage, Adam Francis et Dwight Fairfield. Les souvenirs de Feng Min révèlent des bribes de son passé, des compétitions d’e-sport contre un rival à sa vie familiale difficile.

En revanche, les souvenirs de L’Oni plongent dans la brutalité et la folie du Tueur, de l’exécution des marchands occidentaux menaçant la structure sociale des samouraïs à la chasse aux faux samouraïs. ​

Des tenues belles à mourir

Disponible le 18 octobre, la Collection du Vide propose des tenues mixtes très rares pour David, Yun-Jin et Haddie.

Les nouvelles tenues teintées du Vide montrent les Survivants avec des yeux bleus glacials qui brillent de manière inquiétante, tandis que les bords de leurs vêtements semblent s’évanouir dans un oubli gelé. Des traces du Vide dépassent de leurs épaules et du bas de leurs manches, ce qui leur donne un air effroyable. Les joueurs doivent faire vite, car cette collection ne sera disponible QUE jusqu’au 6 novembre.

La collection Fléau consacré – une métamorphose effrayante qui se produit de l’intérieur – est de retour le 24 octobre, avec de nouvelles Tenues très rares pour L’Onryo et Yoichi, ainsi qu’une Tenue ultra rare pour le Xénomorphe. ​ ​

La tenue Fléau de L’Onryo se caractérise par ses cheveux, ses vêtements et ses 4 membres recouverts de bosses de sérum Fléau. La tenue de Yoichi est, quant à elle, composée d’une veste bleu foncé chic, d’un maillot de corps bordeaux et d’un pantalon beige taché de sérum Fléau. Quant au Xénomorphe, sa tête est dépouillée, tandis que son torse est recouvert d’amalgames oranges bulbeux rougeoyants – ce qui rend son apparence physique encore plus terrifiante.

L’événement Hantise en plein jour arrive dans Dead by Daylight le 18 octobre 2023, et sera jouable jusqu’au 6 novembre 2023, sur toutes les plateformes supportées.