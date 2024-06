Partager Facebook

Nouvelle étoile montante de l’humour, Ilyes Djadel a joué à guichets fermés au Théâtre du Léman le 30 mai dernier. Durant 1h 30, ce Français d’origine algérienne qui fêtera ses 26 ans le 15 juin prochain a raconté avec un humour percutant et décapant son parcours hors du commun dans son spectacle « Vrai ». C’est sa mère qui a inspiré à l’humoriste le titre de son stand-up. Lorsqu’il quitte Hazebrouck au Nord de la France où il est né pour partir à Paris, sa mère lui recommande d’être toujours lui-même, d’être vrai.

crédit photo : FIFOU

Par ailleurs, ce que Ilyes Djadel raconte sur scène est vrai : sa scolarité dans un lycée catholique (un moment d’anthologie), son passage au Marrakech du Rire ou encore son arrivée dans le showbusiness.

Justement cette arrivée est tout à fait incroyable. Tout est parti d’une erreur. Un jour en 2021, Ilyes Djadel reçoit un mail du Jamel Comedy Club. Les organisateurs cherchaient un humoriste qui s’appelait Ilyes. Sauf qu’ils s’étaient trompés de destinataire. C’était un autre Ilyes qui était visé. Peu importe. Ilyes Djadel saisit sa chance et file à Paris. Il réussit à faire fléchir les organisateurs qui le laissent performer durant quelques minutes. Ces quelques minutes suffisent à l’humoriste talentueux pour séduire son public. Repéré par Djamel Debbouze, il est invité au Marrakech du Rire en 2022. Il y fait sensation en racontant son parcours en école catholique.

Dans son seul en scène, il raconte comment sa célébrité a tout changé. Le public rit aux éclats lorsqu’il narre comment il est payé 3000 euros juste pour manger un yaourt d’une marque très connue dans sa story instagram. Les spectateurs s’écroulent de rire, certains se tapant même sur les genoux, lorsque l’humoriste explique que lorsque sa mère lui propose un yaourt pour le dessert, il lui répond « Pour ça, il faut payer ».

Crédit photo : FIFOU

Au cours de son spectacle, Djadel aborde de nombreux sujets : ses parents, sa fratrie, ses origines, son impossibilité de vivre en couple, comment interrompre un date avec une personne rencontrée sur insta qui ne vous plaît pas, sa peur des grands chiens, le racisme, l’intégration. Mais Ilyes Djadel n’est pas seulement humoriste, il est aussi un excellent improvisateur. C’est un de ses points forts. Il aime faire participer le public et le vanner. Son aisance lors des interactions avec les spectateurs est remarquable. Lors des prises de parole ou réactions inattendues du public, le comédien ne se démonte pas, répond du tac au tac et y prend du plaisir. Quant au public, il adore et en redemande.

Le show parfaitement maîtrisé, son débit de parole qui n’est pas trop rapide tout en gardant le rythme, son humour irrésistible, ses jeux de mots, ont valu à l’artiste une standing ovation d’un public varié.

Les 4, 5 et 6 juin, l’humoriste jouera à la Cigale à Paris. Les trois représentations affichent d’ores et déjà complet. Dès la rentrée, il continuera d’aller à la rencontre de son public avec l’ajout de 40 représentations supplémentaires dans des salles toujours plus grandes. Et le 21 décembre prochain, il se produira à l’Olympia. C’est sûr Ilyes, ton père est fier de toi !