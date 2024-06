State of Play, toutes les annonces

Partager Facebook

Cette nuit, Sony PlayStation y est allé de ses annonces, lors d’un nouveau State Of Play. On vous résume tout ça.

Voici le résumé complet du dernier State of Play. Si vous n’avez pas pu suivre l’émission en direct, vous pouvez la regarder en version intégrale ci-dessous. En outre, toutes les bandes-annonces et les présentations individuelles sont disponibles ici, regroupées dans une liste pratique. Profitez-en bien !

Astro Bot

Astro revient pour une aventure spatiale spectaculaire, la plus grande à ce jour. Dans ce tout nouveau jeu, vous explorerez 6 galaxies et plus de 80 niveaux pour retrouver l’équipage perdu d’Astro. La sortie du jeu est prévue pour le 6 septembre, et les précommandes seront disponibles à partir du 7 juin.

Concord

Lors du State of Play d’aujourd’hui, nous avons découvert un aperçu du gameplay, de l’univers et des personnages de Concord. Il a également été précisé comment et quand nous pourrons nous procurer ce FPS multijoueur 5v5 axé sur ses protagonistes. Une bêta est prévue plus tard cette année, suivie de la sortie mondiale de Concord sur PS5 et PC le 23 août 2024.

God of War Ragnarök

God of War Ragnarök sera disponible sur PC le 19 septembre 2024 ! Issu du studio Santa Monica et en partenariat avec Jetpack Interactive pour cette version PC, préparez-vous à vivre une aventure épique et émouvante en suivant Kratos et Atreus, qui tentent de faire table rase du passé tout en affrontant les menaces actuelles. Préachetez le jeu dès maintenant pour recevoir des récompenses en jeu, comme l’Armure neige ressuscitée pour Kratos et la Tunique neige ressuscitée pour Atreus. Toutes les éditions incluront également un accès au DLC God of War Ragnarök: Valhalla sans coût supplémentaire !

Until Dawn

Redécouvrez ce grand classique de l’horreur, repensé et amélioré pour PC et PS5. Lorsque huit amis reviennent dans le chalet isolé où deux membres de leur groupe ont disparu l’année précédente, la peur s’empare rapidement d’eux, transformant leur excursion en montagne en cauchemar sans issue. Until Dawn sortira le [INSERT DATE], et les précommandes ouvriront le 5 juin 2024.

Skydance’s Behemoth

Skydance’s Behemoth est le prochain chef-d’œuvre de Skydance Game pour PS VR2, marquant la continuité de leurs efforts après le jeu primé The Walking Dead: Saints and Sinners. Ce titre VR d’action-aventure à la première personne sortira cet automne. Il propose des combats au corps-à-corps brutaux avec une physique réaliste, des énigmes environnementales et des affrontements contre des boss titanesques.

Path of Exile 2

Grinding Gear Games nous propose la nouvelle génération de RPG d’action free-to-play avec Path of Exile 2, bientôt disponible sur PlayStation 5 avec une fonctionnalité incontournable : la coop locale ! Rejoignez l’accès anticipé plus tard cette année.

Monster Hunter Wilds

La nouvelle bande-annonce de ce RPG d’action révèle l’univers riche et dynamique que nous pourrons explorer lors de sa sortie sur PS5 en 2025. Dans l’article dédié sur le PS Blog, Capcom nous présente certains des monstres et personnages du jeu, ainsi que quelques détails sur la nouvelle monture de chasseur.

Alien: Rogue Incursion

Survios dévoile un premier aperçu du gameplay de Alien: Rogue Incursion. Ce nouveau jeu VR mêlant action et horreur sera disponible sur PS VR2 à la fin de l’année 2024.

Marvel Rivals

Marvel Rivals lancera son test en bêta fermée sur PS5 en juillet 2024 !

Dynasty Warriors: Origins

Omega Force nous plonge au cœur des plus grandes batailles jamais vues dans un jeu musou avec Dynasty Warriors: Origins, prévu pour une sortie en 2025 sur PS5. Un nouveau héros émerge et se battra pour sa survie lors de combats en hack ‘n’ slash à travers les Trois Royaumes.

Ballad of Antara

TipsWorks Studio d’Infoldgames vient d’annoncer Ballad of Antara, un RPG d’action et de fantasy en free-to-play qui marquera le début d’une toute nouvelle franchise et devrait sortir sur PlayStation 5 en 2025.

Infinity Nikki

Infinity Nikki est un jeu d’aventure qui allie la mode et le monde ouvert, bientôt disponible sur PS5 avec une bêta prévue plus tard cette année. Aux côtés de Nikki, libérez les pouvoirs magiques des différentes tenues et lancez-vous dans un voyage qui promet de vous captiver à chaque instant.

Where Winds Meet

Where Winds Meet est un RPG d’action-aventure en monde ouvert qui vous plonge dans la Chine ancienne, explorant les mystères des arts martiaux à la manière des Wuxia, exclusivement sur PS5.