AMD dévoile de nouvelles puces IA pour faire la course avec Nvidia

Dans la course effrénée au développement de l’intelligence artificielle générative, AMD a franchi une étape décisive. Lors du salon technologique Computex à Taipei, le géant des semi-conducteurs a dévoilé ses derniers processeurs dédiés à l’IA. La société en a également profité pour présenter sa feuille de route ambitieuse pour les deux prochaines années, un défi majeur pour tenter de détrôner Nvidia, leader actuel du marché lucratif des puces d’IA.

C’est Lisa Su, directrice générale d’AMD, qui a personnellement présenté le MI325X, un accélérateur IA dont la commercialisation est prévue pour le quatrième trimestre 2024. Cet événement marque une entrée fracassante d’AMD dans l’arène de l’IA générative, un secteur où la demande pour des puces de pointe capables de soutenir des applications complexes développées par les GAFAM est en pleine expansion.

Rattraper le retard sur Nvidia

Basée à Santa Clara, en Californie, AMD s’efforce depuis longtemps de concurrencer Nvidia, qui domine le marché des semi-conducteurs pour l’IA avec près de 80 % de parts de marché. Depuis l’année dernière, Nvidia a clairement accéléré son cycle de sortie de nouveaux produits à un rythme annuel, et AMD suit désormais cette cadence.

“L’IA est clairement notre priorité numéro un en tant qu’entreprise, et nous avons réellement mobilisé toutes nos capacités de développement pour y parvenir“, a déclaré Lisa Su aux journalistes. “Ce rythme annuel est une nécessité, car le marché exige constamment des produits et des capacités plus récents… Chaque année, nous apportons la prochaine grande nouveauté afin d’offrir en permanence le portefeuille le plus compétitif.”

AMD a aussi présenté la série MI350, attendue pour 2025 et basée sur une nouvelle architecture de puce. Par rapport à la série MI300 actuellement disponible, le MI350 devrait offrir des performances 35 fois supérieures en matière d’inférence, le processus de calcul des réponses de l’IA générative. De plus, AMD a dévoilé la série MI400, prévue pour 2026 et reposant sur une architecture baptisée “Next“.

Les investisseurs, ayant injecté des milliards de dollars dans le secteur de l’IA générative, attendent des mises à jour à long terme de la part des fabricants de puces pour évaluer la pérennité de ce rallye fulgurant. Depuis le début de l’année 2023, les actions d’AMD ont plus que doublé, une hausse modeste comparée à l’envolée de plus de 700 % des titres Nvidia sur la même période.

AMD vise un cycle produit annuel pour ses puces d’IA, à l’instar de Nvidia. Lisa Su a indiqué en avril que l’entreprise table sur des ventes de puces d’IA d’environ 4 milliards de dollars pour 2024, soit une hausse de 500 millions par rapport à ses précédentes estimations. Lors du Computex, AMD a également annoncé que sa dernière génération d’unités centrales de traitement (CPU) devrait être disponible dans la seconde moitié de 2024.

Si les entreprises privilégient généralement les dépenses en puces d’IA pour les centres de données, certaines CPU d’AMD sont utilisées conjointement avec des unités de traitement graphique (GPU), bien que le ratio penche en faveur des GPU. AMD a aussi détaillé l’architecture de ses nouvelles unités de traitement neuronal (NPU), dédiées à la gestion des tâches d’IA sur les PC. Les fabricants de puces misent sur les capacités d’IA pour stimuler la croissance du marché des PC, après une longue période de stagnation.

Des fournisseurs de PC comme HP et Lenovo commercialiseront des appareils intégrant les puces d’IA d’AMD, affirmant que leurs processeurs dépassent les exigences de Microsoft pour Copilot+ PC. Avec cette offensive de nouveaux produits, AMD entend bien bousculer la suprématie de Nvidia sur le marché stratégique de l’IA, annonçant une bataille de titans qui pourrait redistribuer les cartes dans ce secteur en pleine effervescence.