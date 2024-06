LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE, un nouvel opus de la franchise annoncé

Max Caulfield, photographe résidente à la prestigieuse université Caledon, découvre le corps sans vie de sa nouvelle meilleure amie, Safi. Elle a été assassinée. Max tente de la sauver en rembobinant le temps, utilisant ainsi un pouvoir auquel elle n’avait plus fait appel depuis longtemps. C’est alors qu’elle ouvre un portail vers un monde parallèle dans lequel Safi est en vie… et toujours en danger ! Max comprend que le tueur va frapper à nouveau… dans les deux réalités.Elle seule peut se déplacer dans les deux réalités pour résoudre et empêcher ce meurtre.

Le jeu sortira sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC le 29 octobre 2024. Il sera également disponible sur Nintendo Switch.