Une première bande-annonce de gameplay pour DEATHSPRINT 66

Ce premier aperçu viscéral de notre marathon montre aux téléspectateurs la vitesse de nos concurrents, ainsi que la létalité des pièges et des capacités qu’ils feront de leur mieux pour exploiter et éviter tandis qu’ils sprintent pour survivre à travers des paysages urbains imprégnés de néons, pour la gloire et la fortune.

DEATHSPRINT 66 sortira sur vos écrans plus tard cette année. Tenez-vous prêts pour la plus grande course de votre vie !

À propos de DEATHSPRINT 66

Bienvenue dans l’émission la plus mortelle de la planète.

En l’an 2066, Bachman Media Network est une fois de plus prêt à dominer le monde du divertissement brutal avec la nouvelle saison de son émission phare. Dans DEATHSPRINT 66, les concurrents endossent le rôle d’un Jockey Clone et disposent d’une réserve infinie de clones à leur disposition pour s’affronter à la vitesse folle du DEATHSPRINT.

COURSES

Prenez part à des courses à pied palpitantes à 8 joueurs, sur des parcours d’obstacles extrêmes qui repoussent les limites du divertissement. Courez, sautez, dérapez et glissez à travers une série de circuits mortels. Enchaînez les traversées pour entrer dans un état de flow et gagner de la frénésie.

La frénésie alimente toute une palette de capacités palpitantes et mortelles, dont le boost, la scie à tête chercheuse, le mag-bouclier, les explosions à impulsion électromagnétique et les mines de proximité. Une capacité déployée au bon moment peut faire la différence entre la victoire et la défaite et rend ces décisions stratégiques, prises en une fraction de seconde, capitales pour votre course.

DIVERTISSEMENT

Gagner ne suffit pas. Vous décrocherez de plus grosses récompenses si vous divertissez le public sur la piste. Le score de célébrité mesure votre attrait vis-à-vis des sponsors. Plus votre score est élevé, plus ils seront intéressés. Vous déverrouillerez alors une plus grande diversité de cosmétiques pour votre coureur.

Les parcours sont bourrés d’objets piégés, de traversées palpitantes et d’opportunités d’éliminer vos adversaires. Chaque course est donc une expérience imprévisible, unique et captivante.

SURVIE

Dans les ruines de villes de l’ancien monde, abandonnées depuis longtemps, Bachman Media Network a construit une série de circuits mortels conçus dans un seul but : divertir ses téléspectateurs assoiffés de sang.

Chaque parcours est jonché de pièges mortels et de traversées difficiles, mais avec une réserve infinie de clones humains à utiliser, les concurrents doivent livrer une lutte sanglante jusqu’à la ligne d’arrivée pour rafler la victoire.

Plongé dans un univers rude et dystopique, DEATHSPRINT 66 explore les conséquences sociétales du divertissement extrême.

DEATHSPRINT 66 sortira sur PC via Steam en 2024.