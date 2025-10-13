L’incendiaire : un roman sur les lanceurs d’alerte

Partager Facebook

C’est sur l’incendie de l’usine de produits chimiques Alcantor en 2008, en périphérie de Trouvise, petite ville du centre de la France que s’ouvre « L’incendiaire », le nouveau roman de Constance Rivière. Pourquoi cette usine a-t-elle brûlé ? Pour comprendre les causes de la catastrophe, le roman opère un retour en arrière. Nous voilà ramenés neuf mois plus tôt avec l’arrivée d’Alexandra Ligérie à l’usine alors en pleine expansion. A peine de retour dans sa ville natale, la jeune femme (dont le père est le maire de la ville) va y occuper le poste de responsable administrative. Peu à peu, elle découvre des manquements aux normes de sécurité en vigueur. Elle va s’interroger, questionner, fouiller, creuser, prévenir, insister. Sans succès. L’histoire d’Alexandra, c’est l’histoire d’une lanceuse d’alerte, le récit d’une employée qui parle mais que personne n’écoute, la chronique d’une femme seule contre tous. Isolement professionnel, mise à l’écart, tensions familiales, répercussions sur la campagne électorale de son père : le mécanisme d’ostracisation, d’écrasement et de destruction est implacable et minutieusement décrit. De même que la dynamique de pouvoir qui rend la parole de ceux qui dénoncent inaudible ou suspecte.

L’autrice s’est inspirée de cas réels de lanceurs d’alerte ainsi que du mythe de Cassandre pour construire le personnage universel d’Alexandra pour qui parler est un acte à la fois nécessaire et autodestructeur. Un roman puissant, prenant, percutant et glaçant sur le courage et les conséquences de la prise de parole !