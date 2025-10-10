Le Tourment fait son retour et promet de glacer le sang de tous les joueurs dans la saison 6 de Call of Duty: Black Ops 6

De nouvelles armes et de nouvelles cartes multijoueur sont à découvrir, ainsi qu’une variante sinistre d’une carte existante. Vous verrez que l’esprit d’Halloween se ressent jusque dans les modes de jeu.
Multijoueurs
- Trois nouvelles cartes : plongez dans les nouvelles cartes 6v6 Gravity et Rig et découvrez la carte Strike Mothball, toutes disponibles dès le lancement.
- Boo-town : Nuketown se joint à la fête avec un relooking sur le thème d’Halloween. Des araignées, squelettes, citrouilles et autres éléments effrayants vous attendent sur cette variante se déroulant après le coucher du soleil.
- Match à mort Slasher : incarnez le tueur ou le survivant dans ce mode cache-cache palpitant, inspiré de deux des tueurs les plus emblématiques de l’horreur. Face à Jason ou Chucky, votre survie n’est jamais assurée.
- Parties classées saison 6 : montrez vos compétences dans la nouvelle saison classée du multijoueur et débloquez de nouvelles récompenses saisonnières.
Zombies
- Nouveau mode à durée limitée Ravages Hantés : affrontez des zombies à tête de citrouille et récupérez des objets puissants grâce aux citrouilles-lanternes disséminées dans le mode à durée limitée Ravages Hantés, disponible sur les six cartes du mode Zombies. Mais restez sur vos gardes, vous ne savez jamais quand un objet se révélera être un Imitateur caché sous un déguisement !
- Nouveau GobbleGum : apportez la joie et les éclats de rires effrayants des zombies à tête de citrouille dans tous les modes Zombies grâce au nouveau GobbleGum Citrouilles sur pattes !
- Nouveaux événements classés : participez à deux nouveaux événements classés. Ces évènements proposent de nouveaux défis et offrent de nouvelles récompenses aux joueurs prêts à tout donner pour atteindre le sommet.
Warzone
- Variantes tourmentées des cartes : le Tourment arrive sur Verdansk et Rebirth Island alors qu’une nuit noire tombe sur ces deux cartes. Toutes deux regorgent de surprises pour le moins… effrayantes.
- Zombie Royale : le mode Zombie Royale très apprécié des fans fait son retour avec le Tourment. Il apporte de nouvelles capacités aux joueurs et des fonctionnalités sur toute la carte dans ce mode où les opérateurs tombés au combat reviennent sous la forme de morts-vivants. La dernière escouade avec un opérateur vivant remporte la partie.
- Décontracté Z : la horde vorace s’attaque au mode Décontracté avec Battle Royale Décontracté Z et Résurgence Décontracté Z. Affrontez un mélange d’opérateurs humains et contrôlés par l’ordinateurs dans les versions tourmentées de Verdansk et Rebirth Island, abritant désormais des zombies prêts à vous attaquer à vue.
- Parties classées saison 6 : participez à une nouvelle saison de Battle Royale et Résurgence en mode classé avec de toutes nouvelles récompenses saisonnières à la clé.
- Détails sur les armes : faites trembler les équipes ennemies avec quatre nouvelles armes, dont la mitraillette Dresden 9 mm, le fusil d’assaut Merrick 556, l’arme spéciale X52 Resonator et l’arme de mêlée Chainsaw. Augmentez votre cadence de tir grâce à deux nouveaux accessoires, la conversion en double canon GPR 91 et le booster de bouche GPMG-7.
- Nouveaux événements et récompenses : vivez de nouveaux événements terrifiants tout au long de la saison et préparez-vous à frissonner avec une multitude de récompenses effrayantes, notamment de nouveaux opérateurs, la nouvelle arme de mêlée tronçonneuse et l’accessoire booster de bouche GPMG-7.
- Passe de Combat et Black Cell : gardez la tête froide avec le Passe de Combat le Tourment proposant toute une série de plans d’armes, apparences d’opérateurs, cartes de visite, exécutions, émotes et bien plus encore à travers des paliers gratuits et premium. Obtenez le Black Cell pour bénéficier de récompenses supplémentaires, dont le nouvel opérateur Dread.
- Opérateurs saison 6 : Predator commence sa traque dans le nouveau Passe de Combat tandis que le squelettique Dread est à l’honneur d’un Black Cell terrifiant. Traquez vos ennemis en incarnant l’implacable tueur Jason Voorhees et prouvez votre valeur en incarnant Dek de Predator: Badlands.
- Essai gratuit de la saison 6 : jouez gratuitement à Black Ops 6 pendant une semaine entière avec un accès complet à la campagne, au mode multijoueur et au mode Zombies.