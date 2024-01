Partager Facebook

Le comportement du jeune Minato est de plus en plus préoccupant. Sa mère, qui l’élève seule depuis la mort de son époux, décide de confronter l’équipe éducative de l’école de son fils. Tout semble désigner le professeur de Minato comme responsable des problèmes rencontrés par le jeune garçon. Mais au fur et à mesure que l’histoire se déroule à travers les yeux de la mère, du professeur et de l’enfant, la vérité se révèle bien plus complexe et nuancée que ce que chacun avait anticipé au départ..

Magistralement construit, le film aborde le récit sous des points de vue différents, s’emparant de l’effet Rashomon. La narration est truffée de fausses pistes et de faux semblants, mais sans jamais perdre le spectateur. Un film bouleversant sur l’enfance et l’acceptation de la différence qui a remporté le prix du scénario à Cannes. Rien d’étonnant car c’est du grand art !

L’innocence

Un film de Kore-eda Hirokazu

Avec Soya Kurokawa, Hinata Hiiragi, Sakura Ando, Eita Nagayama

Distributeur : Cineworx

Durée : 129 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : 27 décembre 2023