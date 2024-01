Samsung étend la gamme de moniteurs de gaming Odyssey avec de nouveaux modèles OLED au CES 2024

Partager Facebook

Samsung a annoncé le lancement de nouveaux moniteurs de gaming OLED Odyssey sur CES® 2024, le plus grand événement technique du monde, qui est détenu et organisé par la Consumer Technology Association (CTA)® et se tiendra la semaine prochaine à Las Vegas.

Les nouveaux modèles OLED fournissent les performances et la clarté visuelle que les joueurs attendent de leurs moniteurs et incluent Odyssey OLED G9 (G95SD), Odyssey OLED G8 (G80SD) et Odyssey OLED G6 (G60SD).

Odyssey OLED G9 est un moniteur de gaming ultra large incurvé de 49″ avec résolution DQHD (5,120 x 1,440), un rapport largeur/hauteur de 32:9 et d’autres fonctionnalités mises à jour. Odyssey OLED G8 est le premier moniteur de gaming OLED plat 32 pouces de Samsung avec une résolution de 4K UHD (3,840 x 2,160) et un rapport largeur/hauteur de 16:9. Les deux moniteurs ont une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse GTG de 0,03 ms1. Odyssey OLED G6 est un moniteur QHD (2,560 x 1,440) de 27″ qui prend en charge un rapport largeur/hauteur de 16:9, une fréquence de rafraîchissement de 360 Hz et un temps de réponse GTG de 0,03 ms.

« Comme les genres de jeux, les plateformes de jeu se diversifient, a dit Daniel Périsset, Head of CE IT chez Samsung Suisse. Les nouveaux moniteurs de gaming Odyssey OLED offriront aux joueurs des environnements de jeu plus immersifs et une technologie innovante qui personnalisera leur expérience de jeu en s’adaptant à l’évolution de leurs besoins, voire en la devançant. »

Les technologies permettent des nuances subtiles

Les trois nouveaux modèles sont dotés de la technologie OLED sans reflets. Les reflets lumineux sont réduits au minimum, ce qui permet d’améliorer l’expérience visuelle sans équipement supplémentaire. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent donc bénéficier d’une luminosité et de couleurs constantes dans pratiquement tous les environnements lumineux.

Avec VESA DisplayHDR™ True Black 400, les moniteurs fournissent des détails incroyables et des couleurs vives indépendamment du jeu ou du contenu affiché. De plus, ils prennent en charge AMD FreeSync™ Premium Pro pour un jeu ultra fluide avec HDR à faible latence.

Les trois nouveaux moniteurs offrent une connectivité physique complète avec deux prises HDMI 2.1, un hub USB et une entrée DisplayPort 1.4. Les utilisatrices et utilisateurs profiteront également d’un confort et d’une facilité d’utilisation améliorés grâce à la compatibilité VESA2 et à un support à hauteur réglable (HAS) doté de points de contrôle de l’inclinaison, de la rotation et du pivotement.3

Une expérience connectée dans un écosystème complet

Odyssey OLED G9 et Odyssey OLED G8 sont désormais dotés de la nouvelle fonctionnalité Multi Control, qui offre une connectivité fluide des appareils pour faciliter et améliorer l’expérience sur plusieurs appareils. Multi Control permet aux utilisatrices et utilisateurs de transférer avec fluidité des images et/ou du texte entre leur moniteur Samsung et d’autres appareils Samsung, notamment leur Galaxy Book, leur tablette ou leur téléphone – pour un processus de travail plus homogène et plus efficace avec leur souris et leur clavier.4

Par ailleurs, Odyssey OLED G9 et Odyssey OLED G8 incluent la fonction Samsung SmartThings Hub. Avec le hub intégré, les utilisatrices et utilisateurs peuvent se connecter à différents appareils IoT qui sont compatibles avec Matter et Home Connectivity Alliance (HCA) pour contrôler les appareils.5

Lorsqu’on passe du travail au jeu, les moniteurs Odyssey OLED G9 et Odyssey OLED G8 sont des hubs de divertissement tout-en-un. Équipés de la plateforme Samsung Smart TV et de Samsung Cloud-Gaming-Apps, ils donnent accès à des services de streaming et de cloud gaming qui n’impliquent ni téléchargements, ni contraintes de stockage, ni la nécessité d’avoir un PC/une console.6

Un design épuré pour éclairer tous les espaces

Pour la première fois, Samsung a doté la gamme Odyssey d’options OLED pour écrans plats et les modèles Odyssey OLED G8 et Odyssey OLED G6 d’un rapport largeur/hauteur de 16:9. Les nouveaux modèles tirent parti du design en métal épuré unique de la gamme Odyssey OLED et incluent la nouvelle fonctionnalité Core Lighting+ adaptée à leurs bords fins.

Core Lighting+ immerge les utilisatrices et utilisateurs dans les environnements de leurs jeux et de leur divertissement grâce à l’émission de lumière ambiante derrière le moniteur. Et avec un cercle lumineux quatre fois plus mince que le modèle précédent (G95SC), il s’adapte de manière homogène au bord fin en métal de 3,9 mm. Il y a également un nouveau socle en métal fin qui adopte une structure d’assemblage sans outil, avec une plaque en métal de 3 mm assortie au design de l’écran qui offre également de l’espace pour d’autres appareils.

Avec le dévoilement de ces nouveaux modèles, Samsung a continué à renforcer sa gamme OLED et consolidé sa position de leader sur le marché des moniteurs de gaming. Ensemble, les innovations Odyssey OLED et les progrès continus des séries Odyssey Neo, qui ont vu le lancement du premier moniteur de gaming Dual UHD au monde avec Odyssey Neo G9 57 pouces, offrent des fonctionnalités et des performances qui aideront à définir le futur du gaming.

Disponibilité

L’Odyssey OLED G8, l’Odyssey OLED G6 et l’Odyssey OLED G9 actualisé seront également disponibles dans le commerce suisse en 2024.