Adam, 4 ans, est hospitalisé pour malnutrition à la suite d’une décision de justice. Lucy, l’infirmière en chef, autorise la mère d’Adam à rester auprès de son fils au-delà des heures de visite fixées par le juge. Mais la situation se complique quand celle-ci refuse une nouvelle fois de quitter son fils. Dans l’intérêt de l’enfant, Lucy fera tout pour venir en aide à cette mère en détresse.

Présenté en ouverture de la Semaine de la critique au dernier Festival de Cannes, le nouveau film de la cinéaste belge Laura Wandel (« Un monde ») offre une plongée intense et poignante dans un service hospitalier de pédiatrie. Nous prenant aux tripes, ce drame social filme les personnages au plus près. Magnifiquement porté par Léa Drucker et Anamaria Vartolomei, le film évite le pathos et installe une tension permanente. Un huis clos éprouvant et magistral !

L’intérêt d’Adam

Un film de Laura Wandel

Avec Léa Drucker, Anamaria Vartolomei

Distributeur : Adok

Durée : 1h 18

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 24 septembre 2025l