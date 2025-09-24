Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Mehdi a prévu de passer un été tranquille dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. Mais dès son arrivée, un conflit éclate entre la famille de sa fiancée et le couple de gardiens de la villa. Comme Mehdi est issu d’un milieu modeste, il pense pouvoir mener les négociations entre les deux parties et ramener tout le monde à la raison. Pourtant, tout s’envenime…

Cette satire sociale est un délice d’humour noir. Portée par une savoureuse brochette de comédiens, cette comédie féroce et grinçante nous régale avec ses dialogues mordants et ses coups bas mesquins. Un huis clos décapant !

Classe moyenne

Un film de Antony Cordier

Avec Laurent Lafitte, Elodie Bouchez, Ramzy Bedia

Distributeur : Frénétic

Durée : 95 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 24 septembre 2025