Liste de courses, promotions et préférences : Uber Eats automatise votre panier

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

En quelques clics ou via une simple photo, le Cart Assistant d’Uber Eats ajoute vos produits au panier et ajuste vos choix selon les stocks et réductions disponibles.

Faire ses courses pourrait bientôt devenir une formalité optimisée par l’intelligence artificielle. Avec le lancement de Cart Assistant, Uber enrichit son application Uber Eats d’un nouvel outil pensé pour simplifier la constitution des paniers d’épicerie. Objectif affiché : transformer une tâche quotidienne et souvent chronophage en une expérience fluide, personnalisée et plus efficace.

Une nouvelle expérience pour les courses en ligne

Si l’IA s’invite déjà dans de nombreux usages numériques, son application aux courses alimentaires en ligne constitue une évolution logique. Uber entend précisément investir ce terrain en proposant un assistant intelligent capable d’optimiser la préparation des achats.

Dès l’ouverture d’Uber Eats, l’utilisateur peut sélectionner un magasin partenaire, puis activer l’icône dédiée au Cart Assistant. Deux possibilités s’offrent alors à lui : rédiger une liste de produits de manière traditionnelle ou transmettre une simple photo. Qu’il s’agisse d’une note manuscrite griffonnée à la hâte ou d’une capture d’écran d’ingrédients issus d’une recette, l’outil se charge d’identifier automatiquement les articles mentionnés et de les intégrer instantanément au panier.

Un assistant IA qui va au-delà du simple ajout automatique

Le Cart Assistant ne se limite pas à une reconnaissance d’image ou de texte. Grâce à l’intelligence artificielle embarquée, l’outil prend en compte la disponibilité réelle des produits en magasin, affiche les prix actualisés et met en évidence les promotions en cours.

Plus encore, l’assistant apprend des habitudes de consommation de l’utilisateur. Les produits fréquemment achetés sont proposés en priorité, réduisant les oublis et limitant les ajustements de dernière minute. En cas d’erreur ou de suggestion inadaptée, il suffit d’un clic pour supprimer un article ou le remplacer par une alternative pertinente.

Les principales fonctionnalités mises en avant :

Ajout ou modification des produits à tout moment

Prise en compte de l’historique d’achats pour anticiper les préférences

Mise en avant automatique des promotions et des meilleurs prix

Adaptation en temps réel à la disponibilité des stocks

L’IA au cœur de la stratégie Uber Eats

Ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large d’intégration de l’IA au sein de l’écosystème Uber Eats. Depuis plusieurs mois, la plateforme multiplie les innovations : génération automatique de descriptions de menus, enrichissement visuel des plats ou encore synthèses intelligentes des avis clients.

Avec Cart Assistant, Uber poursuit cette dynamique en appliquant l’IA à un segment stratégique : la livraison de courses alimentaires, un marché en forte croissance. L’entreprise précise toutefois que la fonctionnalité est actuellement déployée en version bêta, ce qui implique des ajustements progressifs avant une généralisation complète.

Vers des courses alimentaires simplifiées par l’IA ?

Reste à savoir si cette innovation saura séduire durablement les utilisateurs et transformer en profondeur l’expérience des courses en ligne. En combinant personnalisation, transparence tarifaire et automatisation intelligente, Uber espère réduire la friction et faire de l’achat alimentaire une opération plus intuitive.

À l’heure où l’intelligence artificielle redéfinit de nombreux usages numériques, Cart Assistant pourrait bien incarner une nouvelle étape vers des courses alimentaires optimisées par l’IA — et, peut-être, rendre la corvée hebdomadaire un peu plus agréable.