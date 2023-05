L’OPPO Find N2 Flip est l’un des premiers smartphones à recevoir la mise à jour Android 14 Beta 1

Partager Facebook

OPPO a annoncé en février 2023 son premier téléphone pliable disponible en Suisse : Aujourd’hui, il a été annoncé que l’OPPO Find N2 Flip serait l’un des premiers smartphones au monde à recevoir la nouvelle mise à jour Google Android 14 Beta 1. Les développeurs peuvent désormais accéder à la première version de développement de ColorOS, basée sur la première version bêta d’Android 14, et expérimenter de nouvelles fonctionnalités et API sur leur smartphone OPPO Flip.

«Le Find N2 Flip d’OPPO place la barre très haut dans le segment des nouveaux smartphones pliables. Pour le développement du Find N2 Flip, nous avons combiné une ingénierie et des innovations de pointe avec des principes de conception intuitifs», a déclaré Peter Dohyung Lee, responsable de la ligne de produits phares chez OPPO. «En coopération avec Google, OPPO a récemment introduit la fonction de reconnaissance vocale dans l’écran de couverture du Find N2 Flip. Avec Android 14, nous continuerons à porter les téléphones pliables vers de nouveaux sommets en combinant un hardware de pointe avec des logiciels hors pair.»

Android 14 comprend plusieurs mises à jour visant à améliorer la productivité, les performances, la confidentialité, la sécurité et la personnalisation. Il est équipé d’interfaces utilisateur plus intuitives, telles que La nouvelle flèche de retour centrée et une feuille de partage améliorée du système. Pour renforcer la confidentialité, le système permet aux applications de limiter la visibilité de certaines vues aux seuls services d’accessibilité. Aujourd’hui, les appareils pliables offrent la possibilité de développer des applications innovantes.

Les développeurs sont également encouragés à utiliser les API Android, les outils et les ressources fournis par Google pour créer des applications conçues pour les grands et les petits écrans.

La mise à jour bêta 1 d’Android 14 sera disponible pour le Find N2 Flip d’OPPO, qui a été lancé dans le monde entier en février 2023. Le téléphone pliable Find N2 Flip d’OPPO est doté de l’un des plus grands écrans de couverture en son genre, d’une charnière Flexion de nouvelle génération, la plus épurée du marché, et d’une autonomie d’une journée grâce à la technologie de charge rapide SUPERVOOC. En outre, les utilisateurs reçoivent quatre grandes mises à jour ColorOS ainsi que des mises à jour de sécurité pendant cinq ans.

Dès maintenant, les développeurs peuvent télécharger ici la version développeur de ColorOS, inspirée de la mise à jour bêta 1 d’Android 14. Dans le courant de l’année, les utilisateurs de Find N2 Flip du monde entier pourront se réjouir de la version publique de ColorOS basée sur Android 14.