Lunettes connectées : Google, Meta, Samsung et Apple préparent la bataille qui pourrait remplacer le smartphone

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Les lunettes connectées dopées à l’intelligence artificielle s’imposent comme le prochain grand champ de bataille technologique. Entre les ambitions de Meta, les futures lunettes Android XR de Google, les projets de Samsung et l’arrivée attendue d’Apple, l’industrie prépare déjà l’après-smartphone. Mais en Europe, la réglementation pourrait profondément modifier la donne.

Lunettes connectées : la prochaine révolution technologique est-elle déjà en marche ?

Pendant plus de quinze ans, le smartphone a régné sans partage sur l’univers numérique. Pourtant, un changement de paradigme semble désormais se dessiner. À mesure que le marché des téléphones mobiles atteint une certaine maturité et que les innovations deviennent plus incrémentales que révolutionnaires, les géants de la technologie cherchent déjà le successeur potentiel de cet appareil devenu indispensable.

Et ce successeur pourrait bien prendre la forme d’une simple paire de lunettes.

Meta, Google, Samsung et Apple accélèrent leurs projets

Depuis plusieurs mois, les signaux se multiplient. Meta continue d’investir massivement dans ses lunettes intelligentes développées avec Ray-Ban, tandis que Google prépare activement ses futures lunettes basées sur la plateforme Android XR et intégrant l’intelligence artificielle Gemini. Samsung travaille également sur ses propres solutions, alors qu’Apple préparerait une entrée remarquée sur ce marché d’ici la fin de l’année 2026.

Cette convergence stratégique n’a rien d’un hasard. Les fabricants considèrent désormais les lunettes connectées comme le futur point d’entrée privilégié vers les services numériques, l’intelligence artificielle et la réalité augmentée.

L’objectif est clair : permettre aux utilisateurs d’accéder à leurs informations sans avoir à sortir constamment leur smartphone de leur poche.

Pourquoi les lunettes connectées séduisent autant les géants de la tech

Les perspectives économiques sont considérables. Chaque année, près d’un milliard de montures sont vendues dans le monde, un marché déjà largement installé dans les habitudes des consommateurs. Dans le même temps, les ventes de smartphones progressent beaucoup plus lentement qu’auparavant.

Les nouvelles générations de lunettes intelligentes promettent bien plus que de simples notifications affichées devant les yeux. Traduction en temps réel, navigation assistée, capture photo et vidéo, reconnaissance contextuelle, assistants IA conversationnels ou encore affichage d’informations enrichies pourraient rapidement devenir des usages quotidiens.

Grâce aux progrès réalisés dans les domaines des batteries, des processeurs miniaturisés et de l’intelligence artificielle embarquée, les conditions techniques semblent aujourd’hui réunies pour démocratiser ces appareils auprès du grand public.

L’Europe pourrait freiner cette révolution

Si les constructeurs affichent un optimisme certain, le Vieux Continent pourrait néanmoins compliquer leurs ambitions.

Contrairement aux États-Unis ou à certains marchés asiatiques, l’Union européenne encadre strictement l’utilisation des données personnelles. Le RGPD et l’AI Act imposent déjà des limites importantes concernant la reconnaissance faciale, la captation vidéo permanente ou encore certaines formes d’analyse comportementale automatisée.

Or, plusieurs fonctionnalités présentées comme révolutionnaires par les fabricants reposent précisément sur ces technologies. Cette situation pourrait contraindre Google, Meta, Samsung ou Apple à proposer des versions européennes moins complètes de leurs produits.

Une problématique qui rappelle déjà les difficultés rencontrées récemment par plusieurs services d’intelligence artificielle dans l’Union européenne.

Le smartphone vit-il ses dernières années ?

Il serait prématuré d’annoncer la disparition prochaine du smartphone. Cependant, l’histoire de la technologie montre que les ruptures majeures surviennent souvent lorsque plusieurs innovations convergent simultanément.

L’intelligence artificielle générative, la réalité augmentée, la miniaturisation des composants et les nouveaux usages conversationnels pourraient constituer ce point de bascule.

Pour la première fois depuis l’arrivée de l’iPhone en 2007, l’industrie semble avoir identifié un candidat crédible pour prendre la relève.

Reste désormais à savoir si les consommateurs seront prêts à adopter massivement ces lunettes intelligentes, et surtout si les contraintes réglementaires européennes permettront à cette nouvelle génération d’appareils de déployer tout son potentiel.

Une chose est certaine : la guerre du futur terminal numérique personnel est officiellement lancée.