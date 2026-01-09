L’univers de Fallout envahi Warzone dans la saison 1 Reloaded de Call of Duty: Black Ops 7

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La saison 1 rechargée de Call of Duty: Black Ops 7 et Call of Duty: Warzone apporte son lot de nouveautés à tous les joueurs. Retrouvez cartes, modes, défis, équipements et contenu supplémentaires dans les modes Multijoueur, Zombies et Phase finale de Black Ops 7 mais aussi sur Warzone. Enfin, découvrez une collaboration à durée limitée avec la légendaire franchise Fallout.

Nouveaux évènements mondiaux : abattez un VTOL de la Guilde doté de capacités de clonage dans l’évènement Aile spectrale et bravez les zones irradiées d’Avalon à la recherche du trophée ultime dans Chasse à l’Écorcheur. Mais méfiez-vous des goules, elles n’hésiteront pas à venir vous attaquer au moment où vous vous y attendez le moins !

Nouvelle trajectoire de compétence Fantôme : tendez des embuscades à vos ennemis pour leur infliger des dégâts supplémentaires, évitez les pièges, déplacez-vous silencieusement et plus encore grâce aux nouvelles compétences à débloquer. Celles-ci fusionnent attaques puissantes et manœuvres d’esquive pour contrôler au mieux le déroulé des affrontements.

Quatre nouvelles cartes : attention à la chute dans la toute nouvelle carte Yakei, située sur les toits du Japon. Retrouvez ensuite des cartes iconiques avec Meltdown issue de Black Ops 2 et Fringe faisant son retour depuis Black Ops 6. Enfin, dans le cadre de la collaboration avec Fallout, visitez le quartier du futur présenté par Vault-Tec avec la variante de carte Vault Town.

Nouveaux modes : prenez le contrôle de territoires qui changent tout au long du match dans le nouveau mode de jeu Prise de pouvoir. A mi-chemin entre Point Stratégique et Domination, ce nouveau mode donne une nouvelle saveur aux modes à objectif. De plus, participez à deux modes à durée limitée thématisés autour de Fallout : Chaos S.P.E.C.I.A.L. et Les Goules.

Astra Malorum – Mode dirigé : bénéficiez d’indications supplémentaires sur la quête principale d’Astra Malorum alors que l’équipe s’aventure dans un mystérieux observatoire situé sur les anneaux de Saturne.

Carte survie : le Cosmodrome Zarya arrive en tant que nouvelle carte Survie. Basée sur des lieux clés d’Ashes of the Damned, survivez à autant de manches que possible ou atteignez le point d’exfiltration pour vous échapper avec la vie sauve.

Mode à durée limitée Fallout : Qu’y a-t-il de plus mortel qu’une horde de zombies ? Une horde irradiée de goules sauvages ! Plongez dans le mode temporaire Projet Radiations et surveillez votre niveau de radioactivité tout en combattant goules sauvages, écorcheurs et bien d’autres créatures. Vous pourrez également remporter des récompenses en survivants à un certain nombre de manches.

Mode de jeu à durée limitée Survolté : lancez-vous en trio et soyez la dernière escouade en vie dans ce mode de jeu où l’action prime. Grâce à la mise à disposition d’équipements personnalisés et des cercles accélérés, de butins enrichis et de stations d’achat plus accessibles, ce mode s’annonce palpitant.

Mode de jeu à durée limitée Armure Assistée : chargez votre noyau de fusion et enfilez une armure assistée dans Armure Assistée Royale. Ce mode de jeu à durée limitée se déroule dans un Verdansk irradié où des trios s’affrontent pour être la dernière escouade en vie.

Arrivée des séries de victoires : soyez récompensé pour vos victoires répétées dans Call of Duty: Warzone. A mesure que vous enchainez les victoires, vous pourrez débloquer des camouflages particulièrement convoités.