Resident Evil, Star Wars et Final Fantasy : le Game Pass ouvre 2026 en force

La sélection de janvier 2026 du Xbox Game Pass mêle grandes licences et découvertes. Une programmation ambitieuse pour occuper les joueurs dès les premières semaines de l’année.

Xbox Game Pass entame l’année 2026 sur un rythme soutenu. Microsoft vient de lever le voile sur la première vague d’arrivées prévues dans son service d’abonnement, avec une programmation mêlant productions à gros budget et créations indépendantes. Plus d’une dizaine de titres viendront ainsi enrichir le catalogue au fil des prochaines semaines, confirmant la volonté de l’éditeur de proposer un démarrage d’année particulièrement généreux pour ses abonnés.

Un début d’année particulièrement fourni

Dès les premiers jours de janvier, le Game Pass déroulera une sélection éclectique, alternant expériences narratives, jeux d’action et classiques revisités. Des licences emblématiques côtoieront des propositions plus confidentielles, offrant aux joueurs un panorama large des tendances vidéoludiques actuelles. Parmi les têtes d’affiche figurent notamment Resident Evil Village, Star Wars Outlaws, Little Nightmares ou encore Final Fantasy I, autant de titres appelés à occuper les manettes durant la première quinzaine de l’année.

Les arrivées prévues en janvier 2026

Voici le détail des jeux, extensions et mises à jour attendus dans les prochains jours sur le service, selon les plateformes concernées :

Brews & Bastards – 6 janvier (Xbox Series X/S, PC et Cloud, selon les formules)

– 6 janvier (Xbox Series X/S, PC et Cloud, selon les formules) Little Nightmares – Enhanced Edition – 6 janvier (Xbox Series X/S, PC, appareils portables et Cloud)

– 6 janvier (Xbox Series X/S, PC, appareils portables et Cloud) Atomfall – 7 janvier (console, PC, appareils portables et Cloud)

– 7 janvier (console, PC, appareils portables et Cloud) Lost in Random : The Eternal Die – 7 janvier (Xbox Series X/S, PC, appareils portables et Cloud)

– 7 janvier (Xbox Series X/S, PC, appareils portables et Cloud) Rematch – 7 janvier (Xbox Series X/S, PC et Cloud)

– 7 janvier (Xbox Series X/S, PC et Cloud) Warhammer 40,000 : Space Marine – Master Crafted Edition – 7 janvier (Xbox Series X/S, PC et Cloud)

– 7 janvier (Xbox Series X/S, PC et Cloud) Final Fantasy I – 8 janvier (Xbox Series X/S, PC et Cloud)

– 8 janvier (Xbox Series X/S, PC et Cloud) Star Wars Outlaws – 13 janvier (Xbox Series X/S, PC et Cloud)

– 13 janvier (Xbox Series X/S, PC et Cloud) My Little Pony : A Zephyr Heights Mystery – 15 janvier (console, PC, appareils portables et Cloud)

– 15 janvier (console, PC, appareils portables et Cloud) Resident Evil Village – 20 janvier (console, PC et Cloud)

– 20 janvier (console, PC et Cloud) Mio : Memories in Orbit – 20 janvier (Xbox Series X/S, PC, appareils portables et Cloud)

Les titres qui quitteront le service

Comme chaque mois, certaines œuvres s’apprêtent à disparaître du catalogue. Ces jeux quitteront le Game Pass le 15 janvier 2026. Les abonnés souhaitant les conserver dans leur bibliothèque pourront bénéficier, jusqu’à cette date, d’une remise pouvant atteindre 20 %.

Flintlock : The Siege of Dawn

Neon White

Road 96

The Ascent

The Grinch : Christmas Adventures

Avec cette première salve de 2026, Microsoft confirme sa stratégie : maintenir une cadence élevée de nouveautés tout en renouvelant régulièrement son offre. De quoi satisfaire aussi bien les amateurs de blockbusters que les curieux en quête de découvertes indépendantes.