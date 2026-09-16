MacOS 27 Golden Gate : Apple métamorphose Siri et fait entrer le Mac dans l’ère de l’IA

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Avec macOS 27 Golden Gate, Apple place l’intelligence artificielle au centre du Mac. Siri peut désormais comprendre ce qui apparaît à l’écran, rechercher des informations dans les fichiers, courriels et messages ou encore assister l’utilisateur dans ses travaux de rédaction. Spotlight, Safari et Liquid Glass évoluent également en profondeur.

Avec macOS 27 Golden Gate, Apple ne se contente pas de rafraîchir l’apparence de ses ordinateurs. La firme de Cupertino entreprend une transformation autrement plus profonde de son système d’exploitation en plaçant une Siri considérablement enrichie au centre de l’expérience. Longtemps cantonné à quelques commandes élémentaires et réponses parfois approximatives, l’assistant est désormais capable d’interpréter ce qui apparaît à l’écran, d’examiner les fenêtres ouvertes et d’aller rechercher des informations dans les fichiers personnels de l’utilisateur.

Cette évolution permet à Apple de venir directement concurrencer les nombreux outils de productivité dopés à l’intelligence artificielle apparus ces dernières années sur macOS. En associant compréhension contextuelle, recherche locale, assistance rédactionnelle et nouvelle interface Liquid Glass, macOS 27 Golden Gate ambitionne ainsi de transformer le Mac en véritable environnement de travail assisté par l’IA.

Siri peut désormais comprendre ce qui apparaît à l’écran

L’une des transformations les plus importantes concerne la capacité de Siri à interpréter l’environnement immédiat de l’utilisateur. Plusieurs navigateurs et applications spécialisées proposent déjà des assistants capables d’analyser les onglets ou la fenêtre active afin de contextualiser leurs réponses. Apple intègre désormais cette logique directement au cœur de macOS.

Siri peut être sollicité depuis pratiquement n’importe quel écran afin d’obtenir des informations sur le contenu affiché. L’assistant est ainsi en mesure de résumer un texte, d’expliquer une information ou encore de proposer des produits alternatifs lorsque l’utilisateur consulte une page marchande, le tout sans imposer de quitter l’application en cours.

Cette faculté repose notamment sur Visual Intelligence. Le raccourci Commande + Maj + Espace permet d’ajouter directement la fenêtre active au contexte soumis à l’intelligence artificielle, évitant ainsi de lui transmettre inutilement l’intégralité d’une page.

Un second raccourci, Commande + Maj + 6, fait apparaître un outil de sélection permettant de désigner précisément une portion de l’écran. Siri peut ensuite analyser cet élément ou lancer une recherche visuelle. En fonction de la nature du contenu identifié, macOS propose également différentes actions contextuelles, par exemple sélectionner une information, l’ajouter à un contact ou rechercher un lieu.

L’intelligence artificielle devient ainsi moins une application supplémentaire qu’une couche fonctionnelle directement superposée au bureau.

Spotlight devient un véritable moteur de recherche personnel

Apple profite également de macOS 27 Golden Gate pour transformer profondément Spotlight. Le moteur de recherche historique du Mac ne se contente plus de retrouver une application ou un document : associé à Siri, il peut désormais répondre à des questions en s’appuyant aussi bien sur Internet que sur les informations présentes dans l’ordinateur.

Les recherches peuvent être filtrées selon plusieurs catégories, notamment les applications, fichiers, actions et contenus du presse-papiers. Spotlight donne également accès aux recherches récentes et permet de déclencher certaines automatisations directement depuis son interface.

Plus impressionnant encore, Siri peut parcourir les documents, courriels et messages afin d’en extraire une information précise sans obliger l’utilisateur à retrouver lui-même le fichier correspondant. Un numéro de membre perdu dans un document, les informations relatives à un prochain voyage ou encore la date d’embargo mentionnée dans un courriel peuvent ainsi refaire surface en quelques secondes.

Cette connaissance du contexte personnel constitue probablement l’une des évolutions les plus significatives de macOS 27. Apple rapproche ainsi Spotlight des lanceurs et moteurs de productivité avancés comme Raycast, même si ce dernier conserve l’avantage lorsqu’il s’agit d’étendre ses possibilités par l’intermédiaire de nombreuses extensions.

Siri devient aussi un assistant de rédaction

L’intérêt de cette nouvelle génération de Siri apparaît encore davantage lorsqu’elle est utilisée sur un ordinateur. Le Mac demeure naturellement mieux adapté à la rédaction de textes longs qu’un smartphone, et Apple exploite cette particularité pour renforcer considérablement ses outils d’écriture.

Après avoir sélectionné un passage, l’utilisateur peut demander à Siri de le corriger, de le reformuler, d’améliorer son style ou de produire une nouvelle version selon ses instructions. L’assistant peut également générer directement un brouillon dans pratiquement n’importe quelle zone de saisie compatible.

Siri se rapproche ainsi progressivement d’un véritable assistant rédactionnel intégré au système. Une évolution particulièrement intéressante pour les professionnels qui passent une grande partie de leur journée à rédiger courriels, rapports, présentations ou documents.

Safari peut surveiller les changements d’une page web

Safari bénéficie lui aussi de cette offensive autour de l’intelligence artificielle. Le navigateur d’Apple introduit notamment une fonction permettant de suivre l’évolution d’une page Internet.

L’utilisateur peut par exemple demander à Safari de surveiller la baisse du prix d’un produit, la modification d’une politique de confidentialité ou la publication d’un nouvel article sur un site dépourvu de flux RSS. Le navigateur se charge alors de détecter les changements pertinents.

La gestion des onglets progresse également. Safari peut désormais les organiser automatiquement par thématiques, une fonction bienvenue pour ceux qui accumulent plusieurs dizaines de pages ouvertes au cours d’une journée de travail.

L’intelligence contextuelle gagne même le Finder. Lorsqu’un fichier est téléchargé, enregistré ou renommé, macOS peut suggérer une appellation correspondant à son contenu et à son contexte. Un petit raffinement qui pourrait rapidement devenir précieux lorsque les dossiers commencent à déborder de documents aux intitulés génériques.

Liquid Glass poursuit sa transformation du Mac

L’intelligence artificielle constitue la principale attraction de macOS 27 Golden Gate, mais Apple poursuit parallèlement l’évolution graphique initiée avec Liquid Glass.

Le système adopte de nouvelles icônes et propose désormais un réglage permettant de moduler l’intensité de l’effet de transparence. Les animations accompagnant le déplacement des fenêtres gagnent également en fluidité, tandis que leurs angles adoptent un rayon plus homogène.

Les barres latérales s’étendent désormais davantage sur la largeur des interfaces et profitent d’icônes colorées. Apple a également travaillé sur la différenciation visuelle de la fenêtre active afin de faciliter le repérage lorsque plusieurs applications se chevauchent.

L’objectif semble clair : conserver l’identité très transparente de Liquid Glass tout en répondant à certaines critiques concernant la lisibilité et la hiérarchisation des éléments à l’écran.

macOS 27 enrichit également l’écosystème Apple

Golden Gate ne se résume évidemment pas à Siri, Safari et Spotlight. Apple accompagne cette mise à jour de nombreuses améliorations plus discrètes.

Les contrôles destinés à la sécurité des enfants sont renforcés, tandis que les albums photo partagés gagnent en compatibilité entre différentes plateformes. Mail profite d’une recherche affinée et l’outil de suppression de certains éléments visuels est également retravaillé.

La fonction de recopie de l’iPhone gagne pour sa part la possibilité de redimensionner les applications affichées sur le Mac. Le système peut également suggérer plus rapidement la création d’événements dans Calendrier lorsqu’il détecte une date ou un rendez-vous pertinent.

Autant d’ajustements qui, pris séparément, pourraient paraître mineurs, mais participent à renforcer la cohérence entre macOS et les autres appareils de l’écosystème Apple.

Quels Mac sont compatibles avec macOS 27 Golden Gate ?

Apple déploie macOS 27 Golden Gate à partir d’aujourd’hui sur une sélection relativement large de machines. Les MacBook Air et MacBook Pro Apple Silicon commercialisés depuis 2020 figurent parmi les modèles concernés, tout comme les iMac équipés de puces Apple depuis 2021.

Les Mac mini à partir de 2020, Mac Studio depuis 2022 et Mac Pro commercialisés à partir de 2023 sont également compatibles, auxquels vient s’ajouter le MacBook Neo.

L’installation s’effectue traditionnellement depuis Réglages Système, puis Général et Mise à jour logicielle.

Apple transforme progressivement macOS en système d’exploitation piloté par l’IA

Avec macOS 27 Golden Gate, Apple franchit surtout une étape importante dans l’intégration de l’intelligence artificielle au Mac. Plutôt que de cantonner Siri à une fenêtre de conversation indépendante, le constructeur cherche à lui donner accès au contexte dans lequel travaille réellement l’utilisateur.

Compréhension de l’écran, recherche dans les fichiers, courriels et messages, assistance à la rédaction, surveillance de pages web ou encore actions contextuelles : Siri devient progressivement une interface supplémentaire entre l’utilisateur, ses données et ses applications.

Cette évolution pourrait se révéler beaucoup plus déterminante que le nouveau visage de Liquid Glass. Après plusieurs années durant lesquelles Siri semblait accuser un retard croissant face aux assistants concurrents, Apple tente désormais de transformer son ancien assistant vocal en véritable copilote du Mac.

Reste à déterminer si cette intelligence contextuelle tiendra toutes ses promesses dans les usages quotidiens, notamment en matière de pertinence, de confidentialité et de fiabilité. Une chose apparaît néanmoins clairement : avec macOS 27 Golden Gate, Apple ne considère plus l’intelligence artificielle comme une fonction supplémentaire. Elle devient progressivement l’une des fondations de l’expérience macOS.