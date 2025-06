Mads Mikkelsen devient la nouvelle Cible Fugitive dans HITMAN World of Assassination

Partager Facebook

Mads Mikkelsen reprend son rôle de Le Chiffre, l’iconique banquier privé du milieu criminel, connu pour sa maîtrise des jeux de hasard et des probabilités. Un récent investissement raté l’a plongé dans une situation critique, avec la perte de sommes colossales, à la fois légales et illicites. Dans une tentative désespérée de se renflouer, il organise une partie de poker à très hauts enjeux au Casino Monarchique, à Paris. L’Agent 47 est chargé d’infiltrer cet événement et devra trouver un moyen d’atteindre sa cible pour empêcher que le chaos ne se propage à l’échelle mondiale.

Pour célébrer la récente annonce de 007 First Light, les joueurs qui participeront à la mission Cible Fugitive « Le Banquier » et qui possèdent un compte IOI recevront un costume exclusif à débloquer dans 007 First Light, le jeu d’action-aventure narratif en vue à la troisième personne d’IO Interactive, proposant une histoire originale et inédite de James Bond, dont la sortie est prévue en 2026. (Le costume Casino sera visible sur le compte IOI des joueurs à une date ultérieure.)

Pack Le Banquier – Disponible sur les stores au prix de 4,99 €

Le Pack Le Banquier, un tout nouveau DLC inspiré de la nouvelle Cible Fugitive, est également disponible dès aujourd’hui sur toutes les plateformes.

Le Pack Le Banquier comprend :

Un accès permanent au Monarchique – un contrat Arcade à deux niveaux mettant en vedette la Cible Fugitive Le Banquier

Le costume Le Banquier « Roi des Cartes »

Le pistolet silencieux du Banquier

La corde du Banquier

Des jetons du « Casino Monarchique » (1 000 000)

Un ensemble de six cosmétiques pour la planque du Freelancer inspirés par la Cible Fugitive

La Saison des High-Stakes – Mises à jour gratuites pour les joueurs de HITMAN World of Assassination

Une nouvelle feuille de route débute aujourd’hui dans le monde de l’assassinat avec la Saison des High-Stakes. Trois nouveaux défis feront leur apparition, accompagnés de quatre packs de Contrats ainsi que du retour de huit Cibles Fugitives. Quatre nouveaux drops Twitch seront également disponibles, incluant des Jetons du “Casino Monarchique” (100 000), le maillot de bain “Purple Streak” et la corde à piano “Purple Streak”, qui pourra être débloqué avec avoir regardé une heure de HITMAN World of Assassination sur Twitch. Le canard IOI SHOWCASE peut aussi être obtenu en regardant l’événement éponyme organisé par IOI sur Twitch aujourd’hui à 18h PDT (3h CEST le 7 juin), ou lors de la rediffusion le 7 juin à 17h CEST.

HITMAN World of Assassination est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation VR2, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch, et Nintendo Switch 2.