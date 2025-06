Tribute Games annonce Scott Pilgrim EX, le nouveau jeu d’action à venir sur PC et consoles

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Fusion d’un pixel art furieusement rétro et de combats chaotiques jusqu’à quatre en coopération, le jeu vous catapulte dans une aventure à travers l’espace, le temps et une version réimaginée de Toronto. Scott Pilgrim EX est attendu sur PC et consoles début 2026.

Scott Pilgrim EX réinterprète l’univers bien connu des fans avec une approche moderniste des jeux d’action traditionnels. Incarnez Scott Pilgrim, Ramona Flowers et d’autres pour cette quête épique visant à sauver la ville, envahie par les démons, les sbires végans et les robots.

Avec son style visuel explosif et ses combats qui frappent fort, Scott Pilgrim EX dynamite le beat’em up 2D pour faire rentrer le genre dans une toute nouvelle ère, mêlant action énergique et progression amusante des combattants. Les sept personnages jouables offrent chacun une panoplie complète de coups dès le départ, qu’il sera tout de même possible de faire évoluer en augmentant les stats ou en équipant des objets spéciaux pour les rendre vraiment uniques. Des combos créatifs, des armes loufoques et des synergies coopératives engageantes, le tout parfaitement rythmé par les sonorités d’Anamanaguchi : Scott Pilgrim EX, dont le scénario original est co-signé par Bryan Lee O’Malley et l’équipe de Tribute Games, est un nouveau chapitre plein d’audace pour les fans de longue date comme pour les nouveaux et nouvelles venues.

L’équipe créative réunit des talents venus de tout le multivers Scott Pilgrim et ses différentes chronologies, dont :