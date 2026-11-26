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La saison du stratagème de Tyraël de Diablo IV arrive le 1er décembre et offre plus de choix que jamais pour aborder le jeu à haut niveau. Les mises à jour majeures apportées aux plans de guerre offrent un meilleur contrôle sur les activités et les récompenses à privilégier, ainsi que de nouvelles façons de façonner et faire évoluer son personnage tout au long de la saison. Une nouvelle série de quêtes permet également aux joueuses et joueurs d’accompagner Tyraël alors que les véritables intentions du culte de la mort se précisent, révélant une menace qui pèse à la fois sur Sanctuaire et sur Tyraël lui-même.

Voici ce que réserve la saison du stratagème de Tyraël :