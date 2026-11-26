La saison du stratagème de Tyraël de Diablo IV arrive le 1er décembre et offre plus de choix que jamais pour aborder le jeu à haut niveau. Les mises à jour majeures apportées aux plans de guerre offrent un meilleur contrôle sur les activités et les récompenses à privilégier, ainsi que de nouvelles façons de façonner et faire évoluer son personnage tout au long de la saison. Une nouvelle série de quêtes permet également aux joueuses et joueurs d’accompagner Tyraël alors que les véritables intentions du culte de la mort se précisent, révélant une menace qui pèse à la fois sur Sanctuaire et sur Tyraël lui-même.
Voici ce que réserve la saison du stratagème de Tyraël :
- Personnalisation des plans de guerre : les nouvelles tactiques de plans de guerre permettent de sélectionner les activités et les récompenses qui apparaissent dans les plans de guerre. À mesure que vos objectifs évoluent, les marques de sagesse permettent de redéfinir vos choix et d’ajuster votre stratégie.
- Une progression sur mesure grâce aux bienfaits de Tyraël : un nouvel arbre de progression saisonnier permet de débloquer des bonus qui améliorent les récompenses, les monnaies, les matériaux, les marchands et bien plus encore tout au long de votre aventure.
- Des configurations plus variées grâce aux objets horadriques : un nouveau type d’objet légendaire doté d’affixes horadriques modifie les ensembles de talisman, offrant de nouvelles façons d’activer leurs bonus et d’élargir les options de configuration.
- De nouvelles menaces à affronter : des adversaires ranimés apparaissent tout au long des plans de guerre, tandis que la faucheuse corrompue et le faucheur brisé unissent leurs forces lors d’un nouveau combat de boss.
- Les intentions du culte de la mort deviennent claires : rejoignez Tyraël alors que les révélations sur le culte de la mort continuent de se succéder et que ses plans plus vastes concernant Sanctuaire prennent forme.
- L’héritage infernal s’inscrit dans le temps : les fonctionnalités phares de la saison de l’héritage infernal, notamment le combat contre le Conseil des démons primordiaux, le boss mondial Diablo, Meuphisto, l’île des vaches, les objets d’héritage uniques et bien d’autres encore, font leur retour de manière permanente sur les royaumes saisonniers et éternels.