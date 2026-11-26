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Dans The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2, explorer les recoins d’Hyrule rapporte bien plus que quelques rubis. Dissimulées derrière des murs fissurés ou des rochers imposants, les six Fontaines des Grandes Fées renferment certaines des améliorations les plus puissantes du jeu : sorts élémentaires, double jauge de magie et même une défense doublée pour affronter Ganon sereinement.

Une règle d’or s’applique à chaque fontaine : une fois à l’intérieur, placez-vous sur le symbole de la Triforce au sol et jouez la Berceuse de Zelda à l’ocarina pour faire apparaître la Grande Fée.

Les fontaines accessibles dès l’enfance

1. Le Sommet du Mont du Péril : la jauge de magie et l’Attaque circulaire améliorée

Époque : Enfant ou Adulte

Enfant ou Adulte Prérequis : Bombes

Une fois arrivé tout en haut du sentier du Mont du Péril, juste avant l’entrée du Cratère, repérez le hibou Kaepora Gaebora. Le mur fissuré qui cache la fontaine se trouve immédiatement à sa droite. Faites-le exploser avec une bombe pour entrer. Cette Grande Fée est quasiment incontournable : elle vous octroie la jauge de magie ainsi que la version chargée et élargie de votre attaque circulaire.

2. Le Château d’Hyrule : le Feu de Din

Époque : Enfant uniquement

Enfant uniquement Prérequis : Bombes

Empruntez le chemin qui mène au château d’Hyrule depuis le Bourg. Juste avant de grimper aux lianes pour passer devant les gardes, suivez le sentier sur la droite jusqu’au cul-de-sac où se trouve un panneau. Un gros rocher bloque un passage : détruisez-le à l’aide d’une bombe, puis rampez dans le petit tunnel. La Grande Fée vous remet le Feu de Din, un sort qui crée un dôme de flammes autour de Link. Très utile en combat, il devient surtout indispensable pour allumer plusieurs torches à la fois dans certains donjons.

3. La Fontaine Zora : le Vent de Farore

Époque : Enfant ou Adulte

Enfant ou Adulte Prérequis : Bombes

Rendez-vous à la Fontaine Zora, derrière le Domaine Zora. Nagez jusqu’à la petite île située au sud-est du bassin (en contournant Lord Jabu-Jabu si vous êtes enfant, ou en sautant sur les blocs de glace une fois adulte). Faites exploser le mur fissuré contre la paroi rocheuse pour découvrir la fontaine. En récompense, vous obtenez le Vent de Farore, un sort qui permet de créer un point de téléportation temporaire à l’intérieur d’un donjon pour y revenir instantanément.

Les fontaines réservées à Link adulte

4. Le Cratère du Mont du Péril : la double jauge de magie

Époque : Adulte

Adulte Prérequis : Masse des Titans (trouvée dans le Temple du Feu)

Entrez dans le Cratère du Mont du Péril depuis le sommet (pensez à équiper la Tunique Goron pour résister à la chaleur). Dès votre arrivée, partez sur la droite en longeant la paroi rocheuse. Vous tomberez rapidement sur un amas de rochers qui obstrue une entrée : pulvérisez-les avec la Masse des Titans. La Grande Fée qui y réside double définitivement la taille de votre jauge de magie, un confort immense pour abuser des flèches élémentaires et des sorts.

5. Le Colosse du Désert : l’Amour de Nayru

Époque : Adulte

Adulte Prérequis : Bombes

Une fois la traversée du Désert Hanté terminée, placez-vous face à l’entrée du Temple de l’Esprit et partez sur la droite (côté est). Entre deux palmiers, repérez un mur légèrement fissuré et faites-le sauter avec une bombe. Cette cinquième Grande Fée vous offre l’Amour de Nayru, un bouclier cristallin qui rend Link temporairement invincible face aux attaques ennemies.

6. L’Extérieur du Château de Ganon : la défense doublée

Époque : Adulte

Adulte Prérequis : Gantelets d’Or (trouvés dans le Château de Ganon)

C’est la récompense ultime de cette chasse, et elle se mérite. Après avoir récupéré les Gantelets d’Or dans la salle de l’Ombre à l’intérieur du Château de Ganon, ressortez à l’extérieur. Juste avant le pont de lumière, longez la falaise sur la gauche jusqu’à tomber sur un énorme pilier noir bloquant le passage. Soulevez-le grâce aux Gantelets d’Or pour accéder à la dernière fontaine. La Grande Fée entoure alors tous vos cœurs d’un liseré blanc : tous les dégâts subis sont désormais divisés par deux.

Si certaines de ces fontaines, comme celle du Feu de Din, s’avèrent presque obligatoires pour progresser sereinement, les trois dernières transforment littéralement la fin de l’aventure. Prendre quelques minutes pour toutes les visiter avant l’assaut final contre Ganondorf reste le meilleur investissement possible pour boucler Ocarina of Time dans les meilleures conditions.