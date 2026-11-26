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EA et Full Circle dévoilent le prochain chapitre de skate. et annoncent l’abandon du système de saisons et du skate.Pass au profit de mises à jour régulières de contenu. Cette nouvelle approche prendra effet dès le 1er décembre avec la mise à jour 0.33, qui mettra l’accent sur la dimension sociale du jeu avec les parties de S.K.A.T.E. et le chat de proximité.

skate. étant toujours en cours de développement, l’équipe profite de cette phase pour expérimenter, affiner ses choix et identifier les évolutions qui permettront au jeu de s’inscrire dans la durée, notamment en matière de fonctionnalités sociales et de progression.

En s’appuyant sur les enseignements de cette première année d’accès anticipé, l’équipe déploiera désormais les mises à jour dès que leur contenu sera prêt, plutôt que de suivre un calendrier saisonnier fixe. Cette approche offre à Full Circle davantage de flexibilité pour introduire des fonctionnalités encore en cours de développement, recueillir directement les retours des joueur.se.s et continuer à faire évoluer San Vansterdam aux côtés de la communauté. La fréquence et l’ampleur des mises à jour varieront, allant de la correction de bugs et de l’amélioration du gameplay à l’introduction de nouveaux modes de jeu et de nouveaux spots de skate.

Pour inaugurer cette nouvelle approche, la mise à jour 0.33 marque le retour du mode S.K.A.T.E., très apprécié des fans, ainsi que le déploiement complet du chat de proximité, l’arrivée de nouveaux spots de skate et bien plus encore.

Parmi les nouveautés de la mise à jour 0.33 :

S.K.A.T.E. : L’un des modes cultes de la franchise les plus réclamés par la communauté fait son grand retour et met les joueur.se.s au défi de reproduire les tricks de leurs adversaires pour éviter d’accumuler les cinq lettres. Le dernier skateur encore en lice remporte la partie.

L’un des modes cultes de la franchise les plus réclamés par la communauté fait son grand retour et met les joueur.se.s au défi de reproduire les tricks de leurs adversaires pour éviter d’accumuler les cinq lettres. Le dernier skateur encore en lice remporte la partie. Nouveaux spots de rue : L’hôtel RINQ ajoute des places en béton sur plusieurs niveaux, des ledges et des escaliers sur l’ancien site du skatepark de quartier d’Hedgemont, tandis que l’aire de chargement à Market Mile offre une nouvelle expérience de street skate réaliste, pensée pour les joueur.se.s souhaitant travailler leur précision et leur maîtrise grâce à des rails, des murets et des manny pads. Enfin, le skatepark de la station de pompage fait son retour sur l’île de Grom, réaménagé dans son style classique et paré à être ridé.

L’hôtel RINQ ajoute des places en béton sur plusieurs niveaux, des ledges et des escaliers sur l’ancien site du skatepark de quartier d’Hedgemont, tandis que l’aire de chargement à Market Mile offre une nouvelle expérience de street skate réaliste, pensée pour les joueur.se.s souhaitant travailler leur précision et leur maîtrise grâce à des rails, des murets et des manny pads. Enfin, le skatepark de la station de pompage fait son retour sur l’île de Grom, réaménagé dans son style classique et paré à être ridé. Chat de proximité : Préparez-vous à retrouver d’autres skateurs et à parler tricks. Après une première phase de test à San Vansterdam, le chat de proximité sera officiellement disponible le 1er décembre dans toutes les zones du jeu. Il sera possible d’activer ou non la fonctionnalité dès le lancement ; les joueur.se.s qui l’activent commenceront avec le micro coupé et pourront modifier les paramètres de leur micro.

Préparez-vous à retrouver d’autres skateurs et à parler tricks. Après une première phase de test à San Vansterdam, le chat de proximité sera officiellement disponible le 1er décembre dans toutes les zones du jeu. Il sera possible d’activer ou non la fonctionnalité dès le lancement ; les joueur.se.s qui l’activent commenceront avec le micro coupé et pourront modifier les paramètres de leur micro. Nouvelles marques et marques actualisées : De nouveaux articles de Toy Machine, Foundation et Pig arrivent, aux côtés de nouveaux éléments de chez adidas, Converse, Nike SB, HUF et Primitive.

Avec la fin du skate.Pass le 1er décembre, les joueur.se.s possédant le pass de la saison 5 recevront automatiquement les objets restants inclus dans leur pass, et ils ne pourront plus gagner de Ticks. Ils continueront d’obtenir des objets cosmétiques et des articles Quick Drop grâce aux primes, et pourront utiliser des jetons RIDE pour bénéficier d’un accès de 24 heures à l’île de Grom, au Stade et au camp SUMR.