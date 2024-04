Maîtrisez les techniques élémentaires d’Avatar, dans Fortnite Battle Royale

Partager Facebook

Maîtrisez les éléments de l’univers d’Avatar, le Dernier Maître de l’Air dans Fortnite Battle Royale à l’occasion du lancement de l’événement Les Éléments !

A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 3 mai 2024, il sera possible de s’exercer à la maîtrise de l’eau, de la terre, du feu et de l’air et d’accomplir les quêtes des Éléments pour débloquer les récompenses d’Avatar, le Dernier Maître de l’Air dans le Passe Éléments, et bien plus encore.

QUÊTES ÉLÉMENTAIRES : Renforcez votre Chi en accomplissant des quêtes élémentaires (divisées en six phases, chacune basée sur un chakra différent) pour débloquer de plus en plus de récompenses en jeu grâce au Passe Eléments. Pour débloquer chaque chakra, vous devrez accomplir au moins quatre quêtes de cette phase. Débloquez les six pour obtenir le Planeur d’Appa ​ !

LE PASSE ÉLÉMENTAIRES : Progressez dans la voie gratuite du Passe Eléments afin de débloquer l’émote « Mes Choux ! », la Bannière des Quatre Éléments, la pioche Epée Spatiale de Sokka de Sokka, et bien plus encore ! L’achat de la voie bonus débloquera automatiquement la tenue Aang et bien d’autres récompenses comme la pioche du Bâton de Nomade de l’Air, l’accessoire de dos Momo messager, l’aérosol Cycle des éléments, et la tenue Aang Avatar – sans quêtes supplémentaires. La tenue de Aang et la tenue Aang Avatar ont toutes deux un style Fortnite et LEGO !

MAÎTRISEZ LES ÉLÉMENTS : Visitez les sanctuaires de l’eau, de la terre, du feu et de l’air sur l’île et ouvrez leur socle de rouleau de maîtrise pour utiliser la technique des rouleaux associés à ce sanctuaire ! Il est également possible de ramasser chaque technique sur le sol ou dans les coffres. Pour s’adapter aux nouvelles techniques de maîtrise, les Pouvoirs de l’Olympe ont été modifiés jusqu’à la fin de l’événement. Pour plus de détails sur les techniques des parchemins, visitez le blog Fortnite.

BOUTIQUE D’OBJETS : Les tenues Toph Beifong, Zuko, et Katara sont arrivées dans la boutique il y a quelques jours, et seront disponibles jusqu’à la fin de l’événement Élements ! Les trois tenues ont des styles LEGO composés des « éléments » en briques.

Avatar, le Dernier Maître de l’Air s’invite également dans Rocket League avec des Stickers et un Boost