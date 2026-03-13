Pokémon Sleep est désormais compatible avec les smartwatchs Garmin

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

The Pokémon Company International annonce que Pokémon Sleep est désormais compatible avec les montres connectées Garmin, permettant ainsi aux utilisateurs et utilisatrices de facilement mesurer leur sommeil et d’étudier les styles de dodo des Pokémon. Pour célébrer cette collaboration ainsi que la journée mondiale du sommeil, retrouvez les vidéos « Pokémon Sleep x Garmin | L’aventure se vit de jour comme de nuit » et « Debout avec Pokémon Sleep ! »,

Les Dresseurs et Dresseuses qui enregistreront et mesureront des données de sommeil entre le 13 mars 2026 et le 1er novembre 2026 recevront trois Poké Biscuits en cadeau. Vous pouvez récupérer vos cadeaux en touchant l’icône en forme de boîte de cadeau située en haut à droite du menu principal de l’application. Deux nouveaux cadrans Pokémon Sleep, « Pokémon Sleep : Ronflex et compagnie » et « Pokémon Sleep : Je te choisis », sont également disponibles en téléchargement sans frais sur certaines smartwatchs Garmin via l’application Connect IQ Store de Garmin. Le Pokémon sélectionné changera de pose en fonction du niveau d’énergie restant de la Body Battery sur la smartwatch Garmin utilisée, et chaque nuit, l’un des trois styles de dodo disponibles sera affiché aléatoirement.

Pokémon Sleep, l’application amusante de suivi du sommeil est disponible sans frais dans l’App Store et le Google Play Store.