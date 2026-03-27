La saison 3 de Call of Duty: Black Ops 7 et Warzone arrive début avril 

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Mettez la barre encore plus haut avec la saison 3, la prochaine mise à jour majeure qui apportera de nouvelles cartes, de nouveaux modes, de nouvelles armes, de nouveaux événements et bien plus encore dans Black Ops 7 et Warzone. Bravez les vents glacials sur la carte multijoueur Beacon et combattez dans l’espace confiné d’un sous-marin dans Abyss ; enchaînez les rounds sur la carte de survie Ashwood dans Zombies et atterrissez sur le nouveau point d’intérêt Rampe de lancement à Verdansk. De plus, la phase finale devient gratuite pour une durée limitée, avec encore plus de nouveau contenu ! Découvrez tous les détails à ce sujet et bien plus encore afin d’être prêt pour le lancement de la saison 3 le jeudi 2 avril.

La Phase Finale passe en mode Free-to-Play : avec la saison 3, la Phase Finale devient gratuite pour tous pendant une durée limitée ! Invitez votre escouade à rejoindre l’action : les joueurs qui débutent gratuitement incarneront l’un des quatre opérateurs du JSOC de Specter One. Attendez-vous également à des ajustements au niveau des équipements et des règles de perte, afin de mieux s’adapter à la dynamique en constante évolution Avalon en Phase Finale.

Présentation des opérations : il est temps de se mettre au travail. Des opérations sont déployées sur Avalon pour donner un cadre tactique à vos actions, à commencer par l’Opération Poison Pill.

Nouvelle piste de compétences, deux capacités : dès le lancement, invoquez des drones d’attaque, transformez vos ennemis en alliés grâce à la nouvelle piste de compétences Warband, et lancez un projectile ricocheur avec la capacité Aether Blade. Plus tard dans la saison, débloquez la capacité Thermal Spike en récompense d’un défi hebdomadaire.

Cartes multijoueur : dès le lancement, découvrez les nouvelles cartes Beacon et Abyss, plongez dans la carte d’escarmouche Mission : Trident et jouez aux versions remasterisées de Plaza et Gridlock. Poursuivez sur votre lancée à la mi-saison avec la nouvelle carte Onsen, ainsi que la version remasterisée de Summit et le retour d’Hacienda.

Modes multijoueur : Démolition fait ses débuts dans Black Ops 7 dès le lancement de la saison 3, suivi peu après par Visez haut et Snipers uniquement. À la mi-saison, testez vos talents de parkour dans le nouveau mode Freerun, faites monter la température dans Havoc vague de chaleur, puis détendez-vous avec une partie de Freeze Tag.

Equipements supplémentaires : carbonisez vos ennemis et neutralisez des zones avec la nouvelle série de points Emetteur ionique, qui inflige des dégâts radioactifs pulsés dans un rayon capable de traverser les murs. Améliorez cette arme dévastatrice avec les surcadençages Cœur de plutonium ou Catalyseur chimique.

Jeu classé Black Ops 7 : remportez des victoires, grimpez dans le classement et prouvez votre valeur lors de la prochaine saison du mode Classé multijoueur, qui offrira de nouvelles récompenses à ceux qui relèveront le défi.

Carte de Survie Ashwood : Venez à bout de vagues de zombies au cœur de la zone centrale de Ashes of the Damned sur la carte Ashwood. En plus de l’expérience Survie classique, les joueurs peuvent également s’essayer au mode Cursed sur Ashwood pour un défi encore plus intense.

Mode dirigé de Paradox Junction, Salle de départ : profitez d’une expérience guidée de la quête principale avec l’arrivée du mode dirigé pour Paradox Junction et tentez votre chance dès le début de la carte grâce au mode Salle de départ.

Zombie Battle : découvrez le nouveau mode Zombies, un mode compétitif frénétique où la survie et la destruction ne font qu’un. Le dernier joueur debout remporte la partie.

Nouvelle carte par manches en milieu de saison : partez pour « l’endroit froid » avec l’arrivée de Totenreich dans la Saison 03 rechargée…

Les armes légendaires vous attendent : préparez-vous à améliorer le pistolet que tout le monde adore, puis n’oubliez pas d’inspecter la Boîte mystère en milieu de saison pour découvrir de puissantes armes légendaires !

Mise à jour de la carte de Verdansk : les collines au sud de Verdansk ont fait l’objet d’importants travaux de construction, avec l’arrivée de la toute nouvelle rampe de lancement. Découvrez en avant-première les principales zones de ce nouveau point d’intérêt gigantesque afin d’être prêt à l’action dès qu’il deviendra un point de largage incontournable au lancement de la saison 3.

Le Gulag débarque à Avalon : alors qu’Avalon fera son entrée dans la rotation des grandes cartes du mode Battle Royale classique plus tard dans la saison, des rapports indiquent la présence de plusieurs Gulags dans l’environnement. Découvrez-les ici pour être prêt à vous battre pour votre redéploiement !

Modes : Plongez dans la Battle Royale avec la rotation des grandes cartes pour la première fois, alternant entre Verdansk et Avalon au cours de la saison, et familiarisez-vous avec le nouveau point d’intérêt Rampe de Lancement grâce au mode à durée limitée Escouade de Lancement qui met les opérateurs au défi de collecter des codes de lancement puis de survivre jusqu’au décollage. Parmi les autres modes arrivant dans la saison 3, citons Course-poursuite, Prop Hunt Royale et Iron Gauntlet.

Nouvelles fonctionnalités de gameplay : le saut mural et le grappin font leur apparition dans les modes Battle Royale et Résurgence ! De plus, méfiez-vous du missile lancé dans le nouvel événement public Poudrière, renforcez encore votre opérateur en achetant des Pics de performanceà une station d’achat, et infligez des dégâts aux escouades ennemies grâce à l’arrivée de la grenade à sous-munitions.

Resurgence Classée : grimpez dans les classements et gagnez des récompenses lors de la deuxième saison de Resurgence Classée, qui se déroule désormais sur Haven’s Hollow et Rebirth Island. Battez-vous pour améliorer votre classement, gagner des récompenses exclusives et gravir les échelons des divisions de compétence pour atteindre le sommet.

Nouvelles armes et accessoires : maniez six nouvelles armes, dont le fusil d’assaut MK35 ISR et le pistolet-mitrailleur VST, disponibles dès le lancement dans le Passe de Combat. Grâce aux événements et aux défis hebdomadaires, obtenez également le fusil de précision Strider 300, le pistolet 1911, l’arme spéciale Siren et l’arme de mêlée Katana. Obtenez également de nouveaux accessoires tels que la poignée avant VAS Convergence pour stabiliser le recul, un fusil à pompe sous le canon pour le fusil de précision Shadow SK, un lance-harpon pour le fusil d’assaut X9 Maverick, et bien plus encore.

Nouveaux événements et récompenses : participez à de nouveaux événements et gagnez des récompenses grâce aux défis hebdomadaires, aux défis généraux et aux événements.

Passe de combat et BlackCell : plongez dans un tout nouveau Passe de combat proposant de nouveaux plans d’armes, des skins d’opérateurs, des cartes de visite, des coups de grâce, des emotes et bien plus encore, répartis sur une variété de niveaux gratuits et premium. Procurez-vous le BlackCell pour gagner des récompenses supplémentaires, notamment l’opératrice exclusive Valkyrie, désormais encore plus intéressante grâce aux défis en jeu permettant de débloquer ses sœurs guerrières, Scarlett et Ash, ainsi qu’un tout nouveau parcours de camouflage BlackCell comprenant six camouflages d’armes BlackCell !

Défis hebdomadaires : Terminez les défis hebdomadaires tout au long de la saison pour débloquer de nouveaux objets d’équipement, des accessoires, des récompenses de camouflage et de l’XP. De plus, plus de 80 camouflages d’armes peuvent être gagnés tout au long de la saison 3 !

Nouvelles offres en boutique : accédez à de nouveaux skins Ultra, du contenu réactif et des plans d’armes Mastercraft grâce aux nouveaux packs disponibles en boutique, notamment le pack Traqueur: Haptic Reign, qui comprend le plan d’arme Virtuose Maglev pour le nouveau fusil d’assaut MK35 ISR de la saison 3.