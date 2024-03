Marvel Rivals, un nouveau shooter à la Overwatch

Partager Facebook

Marvel Games et NetEase ont conjointement annoncé Marvel Rivals, un jeu de tir en équipe à la troisième personne qui évoque Overwatch, mettant en vedette des personnages emblématiques de l’univers Marvel.

Les fans de bandes dessinées seront ravis de découvrir des héros des Avengers, des Gardiens de la Galaxie et des X-Men parmi les personnages jouables de ce jeu gratuit, situé dans un « univers en constante évolution ».

Le jeu promet une vaste sélection de personnages, bien que seuls douze seront disponibles lors du lancement de l’alpha en mai, parmi lesquels Spider-Man, Black Panther, Magneto et d’autres encore à dévoiler. Avec l’intrigue typiquement complexe de Marvel, le jeu explore diverses chronologies et univers en collision, offrant une expérience prometteuse, plus captivante que la série télévisée Secret Invasion.

L’alpha du jeu sera initialement disponible pour les joueurs sur PC en mai, sans information sur une sortie éventuelle sur console. En plus de Marvel Rivals, un autre grand jeu Marvel a été annoncé cette semaine : Marvel 1943: Rise of Hydra. Réalisé par Amy Hennig, ancienne de chez Naughty Dog et Visceral Games, ce jeu d’action axé sur l’histoire plongera les joueurs dans une aventure captivante dès l’année prochaine.