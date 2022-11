Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Adrien, un séduisant danseur à la carrière brisée par un accident de moto, dilapide sa jeunesse dans l’oisiveté de la Côte d’Azur, entretenu par Martha, une ancienne gloire du cinéma. Sa vie bascule lorsqu’il rencontre Margot, fascinante créature qui vit d’arnaques et de manipulations amoureuses. Ensemble, ils vont fantasmer une vie meilleure et mettre en place un stratagème diabolique, une mascarade sentimentale.

A la fois drôle, cruelle, cynique et amorale, cette comédie de mœurs est dotée d’un casting cinq étoiles. C’est dans le décor ensoleillé et bling bling de la Cote d’Azur que se déroule sur fond de guerre des sexes cette intrigue vénéneuse aux multiples rebondissements. Gigolo, actrice sur le déclin, jeune arnaqueuse, quinquas fortunés, femme divorcée vieillissante : tout ce beau monde se croise et se manipule pour le plus grand plaisir du spectateur qui pourrait bien se faire avoir à son tour.

Mascarade

Un film de Nicolas Bedos

Avec Pierre Niney, Marine Vacht, Isabelle Adjani

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 142 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 2 novembre 2022