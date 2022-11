L’extension Uprising d’EVE Online décolle le 8 novembre !

Partager Facebook

CCP Games a fixé au 8 novembre 2022 la date de sortie d’EVE: Uprising, la prochaine extension narrative pour son légendaire MMO galactique EVE Online. L’appel aux armes va résonner aux quatre coins de New Eden ! CCP rebat les cartes en bouleversant complètement les lignes de front, en plus d’ajouter 16 vaisseaux Navy inédits à la large flotte déjà disponible. Chaque empire recevra de nouvelles frégates, croiseurs de guerre, destroyers et autres dreadnoughts permettant aux Capsuliers de profiter de nouvelles manières de combattre, d’explorer et d’interagir avec le monde. Chacun et chacune peut trouver sa place dans cet univers en constante évolution !

EVE: Uprising accompagne ce lot de contenus et de fonctionnalités de nombreuses améliorations graphiques et techniques. Les Factional Warfares bénéficient notamment d’une mise à jour profonde, pour des affrontements toujours plus tactiques et intenses. Les joueurs et joueuses qui s’enrôlent peuvent revendiquer un territoire au nom de leur empire, et engager le combat contre les factions ennemies qui souhaitent le lui contester : ce sont les nouvelles « Lignes de Front ».

Rapprochez-vous au plus près du conflit pour mettre la main sur les récompenses et avantages stratégiques avant vos opposants. Les Factional Warfares évolueront encore à l’avenir, car les défis et menaces posés à New Eden s’apprêtent à prendre une nouvelle tournure dramatique dont les conséquences pourraient être profondes.

Grâce au système Heraldry, il sera également possible de porter haut les couleurs de sa corporation et de son alliance, en affichant fièrement leurs emblèmes sur les vaisseaux. De nombreuses options supplémentaires viendront compléter cette personnalisation poussée de la flotte, comme les SKINs de citadelle et les hologrammes.

Toutes les informations sur EVE: Uprising, la mise à jour des Factional Warfares, les nouveaux vaisseaux et plus encore sont disponibles dans ce billet de blog.

EVE Online est disponible en téléchargement gratuit sur www.eveonline.com