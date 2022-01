Mattel et Milestone annoncent Hot Wheels Unleashed Design Battle

Partager Facebook

Hot Wheels Unleashed Design Battle est un concours qui couronnera le meilleur design en jeu d’une livrée de voiture. Le vainqueur verra sa création devenir un véritable jouet Hot Wheels®.

Depuis plus de cinquante ans, Hot Wheels repousse les limites de l’automobile et du design, célébrant ainsi les constructeurs et designers qui insufflent leur passion et leur vision en y consacrant des centaines d’heures afin de créer des voitures parfaites et tant appréciées. Aujourd’hui, Hot Wheels honore cet esprit avec le lancement du concours Hot Wheels Unleashed Design Battle, qui se déroule du 14 janvier au 14 février 2022. Les participants doivent concevoir une livrée pour le modèle Hot Wheels® Rodger Dodger™ à l’aide de l’outil d’édition de livrée disponible dans le jeu Hot Wheels Unleashed. La Rodger Dodger qui remportera le concours sera reproduite en un véritable jouet Hot Wheels (échelle 1:64), et sera disponible à l’achat à travers le monde dès décembre 2022.

Le vainqueur sera élu par un panel composé de designers Mattel mondialement reconnus :

Ted Wu : Vice-président et responsable international du design des véhicules chez Mattel

Bryan Benedict : Directeur du design des produits chez Mattel

Dmitriy Shakhmatov : Manager du design des produits chez Mattel

Jerry Thienprasiddhi : Concepteur graphique principal chez Mattel

Le règlement et la FAQ sont disponibles ici : https://hotwheelsunleashed.com/en/hot-wheels-unleashed-design-battle-terms-and-conditions

Afin d’inspirer la créativité de la communauté Hot Wheels, les artistes internationaux Van Orton Design et Oskunk ont conçu leur propre modèle de la Rodger Dodger, directement dans le jeu.

Oskunk est un artiste pop français qui a un style bien à lui. Ses créations sont reconnues par la

communauté gaming et pop culture, notamment grâce à ses techniques uniques et pleines de créativité.

Van Orton Design est un duo italien, composé de jumeaux, qui réimagine les marques et icônes

issues de la pop culture dans un style unique, coloré et géométrique. Leurs œuvres sont célèbres à travers le monde grâce à leurs différentes collaborations prestigieuses et à leurs participations à des expositions artistiques de renom.

Le concours Hot Wheels Unleashed™ Design Battle commence dès aujourd’hui sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One et Steam.