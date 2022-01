Persona 4 Arena Ultimax s’offre un Fight Trailer virevoltant

Partager Facebook

Let’s get ready to rumble ! Dans Persona™ 4 Arena Ultimax, affrontez vos vieux camarades et ennemis lors du grand tournoi P-1 CLIMAX et poursuivez les aventures de Persona™ 4 Golden largement épicées à la sauce baston ! Persona™ 4 Arena Ultimax sortira le 17 mars sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et Steam®. Les précommandes sont ouvertes sur Steam !

À Propos de Persona™ 4 Arena Ultimax

Les enjeux sont Ultimes, la tension est Maximale et le combat est ULTIMAX ! Découvrez le dernier arrivé de la série à succès Persona™ 4 avec une subtilité de taille : les héros affrontent les Shadows dans le grand tournoi P-1 CLIMAX !

Informations principales :

La version Ultimax inclut tous les contenus sortis à ce jour pour Persona™ 4 Arena, y compris son mode histoire.

Un casting XXL avec les combattants préférés des fans de Persona™ 3 et leurs versions “Shadow” offrant de nombreux styles de jeux différents.

Dual audio : choisissez entre les voix japonaises et américaines.

Retrouvez la Midnight Channel Collection sur Steam : elle regroupe Persona™ 4 Arena Ultimax et Persona™ 4 Golden. Ce bundle sera disponible temporairement avec 30% de réduction, tandis que les joueurs et joueuses qui possèdent déjà Persona™ 4 Golden sur Steam débloqueront la même réduction pour Persona™ 4 Arena Ultimax afin de compléter leur Midnight Channel Collection !

Une Midnight Channel Collection – Deluxe Edition est également disponible : elle inclut Persona™ 4 Arena Ultimax et Persona™ 4 Golden – Digital Deluxe Edition avec les mêmes réductions.