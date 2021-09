Mattel et Milestone révèlent leurs plans concernant les contenus à venir dans Hot Wheels Unleashed

Partager Facebook

L’univers pop-culture d’Hot Wheels Unleashed™ s’étendra avec des marques telles que Barbie®, DC™, Les Maîtres de l’univers®, Street Fighter™ et OEM (Fabriquant d’équipement d’origine) comme Aston Martin, BMW et bien d’autres.

Trois passes Hot Wheels™ débloqueront des packs spéciaux téléchargeables tels que du contenu original Hot Wheels, mais également Barbie®, DC™, Les Maîtres de l’univers®, Street Fighter™, Les Tortues Ninja et OEM (Fabriquant d’équipement d’origine) avec Aston Martin, BMW, McLaren™ et bien plus encore. Des DLC gratuits et payants sortiront également régulièrement et proposeront notamment des véhicules, des modules de circuit, des objets de personnalisation et des extensions à thème, dont de nouveaux environnements. Les joueurs auront la chance de rejoindre la « Racing Seasons », des défis limités dans le temps avec de nouveaux véhicules et des récompenses exclusives.

Hot Wheels Pass Vol. 1 sera disponible au lancement du jeu et comprendra 10 véhicules, mais également trois packs de personnalisation, trois modules de circuits et un DLC Batman. Plus d’informations concernant le HOT WHEELS – Batman Expansion et les passes Hot Wheels Vol. 2 et Vol. 3 seront dévoilés ultérieurement.

Hot Wheels Unleashed sortira le 30 septembre 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Précommandez le jeu dès maintenant !

Hot Wheels Unleashed™- Day One Edition :

Cette édition Day One est disponible sur toutes les plateformes, sauf PC. Elle comprend :

Le jeu complet Hot Wheels Unleashed

Le DLC HOT WHEELS™ – Sportscars Pack qui donnera accès à 2 véhicules supplémentaires en jeu : Track MangaTM et GT-ScorcherTM.

Hot Wheels Unleashed™- Challenge Accepted Edition :

Cette édition Challenge Accepted est disponible sur toutes les plateformes, sauf PC. Elle comprend :