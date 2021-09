Hearthstone: Mercenaires sera disponible le 12 octobre

Partager Facebook

Mêlant jeu de rôle et éléments de roguelike, Hearthstone : Mercenaires offre une nouvelle façon de jouer à Hearthstone, le célèbre jeu de cartes à collectionner en ligne, le tout sans deck. Dans ce mode gratuit, les joueurs collectionneront et recruteront des personnages légendaires issus de l’univers de Warcraft pour s’attaquer à des primes générées de manière procédurale. Plus de 50 mercenaires différents seront disponibles à la sortie, et chacun disposera de trois capacités améliorables et de synergies potentielles qui permettront d’innombrables combinaisons d’équipe. D’autres mercenaires arriveront ultérieurement. La sortie de Hearthstone: Mercenaires est prévue pour le 12 octobre dans le monde entier.

L’ÉQUIPE LA PLUS PUISSANTE DE TOUT AZEROTH

Une escouade de départ redoutable – Après avoir terminé les didacticiels de combat et du village, tous les joueurs recevront huit cartes de mercenaire équilibrées pour partir du bon pied.

Après avoir terminé les didacticiels de combat et du village, tous les joueurs recevront huit cartes de mercenaire équilibrées pour partir du bon pied. Des combats au tour par tour au rythme effréné – Lors des batailles, les joueurs sélectionnent leurs actions simultanément jusqu’à ce qu’un des adversaires soit vaincu. Les actions ayant une Vitesse faible sont déclenchées en premier.

Lors des batailles, les joueurs sélectionnent leurs actions simultanément jusqu’à ce qu’un des adversaires soit vaincu. Les actions ayant une Vitesse faible sont déclenchées en premier. Progression – Les mercenaires gagnent de l’expérience en battant des ennemis, jusqu’à atteindre le niveau maximum, fixé à 30.

Les mercenaires gagnent de l’expérience en battant des ennemis, jusqu’à atteindre le niveau maximum, fixé à 30. Une véritable collection – Toutes sortes de tâches et de primes permettent d’obtenir des pièces de mercenaire qui peuvent être utilisées pour créer des cartes de mercenaires rares, épiques ou légendaires. Il est également possible d’obtenir de nouveaux mercenaires en ouvrant des paquets de Mercenaires, chacun contenant au moins une carte de mercenaire ou un portrait de mercenaire.

Toutes sortes de tâches et de primes permettent d’obtenir des pièces de mercenaire qui peuvent être utilisées pour créer des cartes de mercenaires rares, épiques ou légendaires. Il est également possible d’obtenir de nouveaux mercenaires en ouvrant des paquets de Mercenaires, chacun contenant au moins une carte de mercenaire ou un portrait de mercenaire. Tout le village s’y met – Le village est au cœur de toutes les activités du mode Mercenaires. Les joueurs peuvent y gérer leur collection, récupérer les récompenses des tâches accomplies, améliorer leurs bâtiments, partir en quête de primes, et bien plus encore.

DIABLO S’INVITE DANS LE MODE MERCENAIRES

Le seigneur de la Terreur comptera parmi les 50 mercenaires disponibles au lancement du mode. Il figurera dans l’un des trois packs de préachat, mettant chacun à l’honneur un personnage emblématique de Blizzard. Le pack de préachat Mercenaires Diablo inclut une carte de mercenaire Diablo légendaire diamant et 50 paquets de Mercenaires. Le pack de préachat Mercenaires roi-liche inclut une carte de mercenaire roi-liche légendaire diamant et 50 paquets de Mercenaires. Enfin, le pack Mercenaires Sylvanas inclut une carte de mercenaire Sylvanas légendaire dorée et 30 paquets de Mercenaires. Les joueurs pourront également obtenir Diablo, le roi-liche et Sylvanas en jeu sans acheter ces packs par le biais des paquets de Mercenaires ou du système de création.

UNE MONTURE SERGENT POUR WORLD OF WARCRAFT ET BIEN PLUS ENCORE

La souris la plus célèbre de l’auberge, Sergent, débarque dans World of Warcraft. Terminer le prologue du mode Mercenaires et commencer la première prime permettra de recevoir la monture Sergent. De plus, les joueurs qui achèteront un abonnement World of Warcraft de 6 mois recevront une pléthore de bonus pour Hearthstone, dont des paquets de Mercenaires. Cette offre sera valable jusqu’au 19 octobre 2021.

