Méga-Empiflor, la Méga-Évolution du Pokémon Carnivore Empiflor

The Pokémon Company a dévoilé un nouveau Pokémon méga-évolué qui apparaît dans le jeu Légendes Pokémon : Z-A. Une curieuse odeur sucrée émanait des couloirs sombres d’un bâtiment étrange, et son origine est désormais connue : Méga-Empiflor.

Méga-Empiflor
Lorsqu’il méga-évolue, le volume d’acide dans sa bouche augmente jusqu’à la remplir entièrement. À la moindre inattention, il risque de renverser un peu de ce liquide.

Catégorie : Pokémon Carnivore​
Type : Plante/Poison
Taille : 4,5 m
Poids : 125,5 kg

Méga-Empiflor apparaîtra dans Légendes Pokémon : Z-A, qui sort le 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. 

