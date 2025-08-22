Découvrez Kill the Brickman, un jeu de casse-briques au tour par tour d’inspiration rogue-like

Partager Facebook

Doonutsaur et poncle présentent aujourd’hui leur tout nouveau titre Kill the Brickman, un jeu de casse-briques au tour par tour inspiré des anciens jeux d’arcade rétro, disponible dès à présent sur Steam et Xbox. Dans ce nouveau jeu, le monde a été envahi par le Brickman et les joueurs doivent prendre les armes pour réussir à se mettre à l’abri. Ils devront construire leur propre arsenal grâce à des combinaisons de reliques, des balles étranges qui explosent, s’oxydent et se multiplient. Chaque mission est une nouvelle expérience. Chaque construction est un casse-tête. Chaque balle est une arme pour casser des briques.

Revivez l’action des jeux de casse-briques classique sur arcade – Tirez, fracassez, répétez

– Tirez, fracassez, répétez Découvrez un système de stratégie de construction de deck d’inspiration rogue-like – Collectionnez, combinez et déployez des balles surpuissantes pour (essayer de) surpasser les brickmen

– Collectionnez, combinez et déployez des balles surpuissantes pour (essayer de) surpasser les brickmen Embrassez l’absurdité à base de briques – Les brickmen sont partout et ne sont pas du tout conformes aux normes de sécurité réglementaires

Au cours des différents chapitres, les joueurs affronteront plus d’une douzaine d’ennemis élite et dix puissants boss. Ils devront découvrir les synergies qui transformeront leur humble pistolet en un canon de poing capable de défier toute la galaxie, dont des briques colériques et friandes de chair humaine. Avec des centaines de reliques et une multitude d’options de construction, Kill The Brickman offre une profondeur de jeu allant au-delà du simple fait de viser et tirer. Pour s’en sortir face aux brickmen, les joueurs devront planifier, s’adapter et construire de manière intelligente.

Incarnez un cow-boy de l’espace et accomplissez les missions du Tableau des primes intergalactiques pour sauver votre planète.

Combinez stratégie de casse-briques et construction de deck pour éliminer des hordes d’ennemis.

Choisissez parmi plus de 20 types de balles pour créer des combos mortels destinés à semer la terreur au sein des brickmen.

Découvrez une histoire déjantée, des graphismes uniques et un chaos absurde.

Pour pimenter le jeu, lancez-vous dans une mission bonus et frayez-vous un chemin jusqu’à la victoire à coups de fusil.

Choisissez votre tireur, chacun disposant d’un ensemble unique de capacités de départ, et prêtez attention aux Clips disponibles dans la boutique. Ces derniers conféreront des capacités supplémentaires à vos balles, qui ont elles-mêmes leurs propres spécificités.

N’oubliez pas de dépenser tout votre argent dans la boutique et de relancer le jeu si vous n’êtes pas satisfaits.

Acceptez des missions supplémentaires si vous vous en sentez capables car de gros gains sont à la clé.

Annoncé lors du showcase Xbox à la gamescom, Kill the Brickman est disponible sur Steam dès pour 4,99€.